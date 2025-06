15 prosent av barn og unge som inngikk i en undersøkelse gjennomført av Oslo Economics svarte at de sluttet med organisert idrett fordi de ikke hadde ledsagere. Av de som aldri har vært aktive med idrett, svarte 54 prosent at dette helt eller delvis skyldtes mangelen på ledsagere.

Oslo Economics konkluderer med at det er for få BPA-timer (Brukerstyrt Personleg Assistanse) og ledsagere, og at spesielt blinde og svaksynte har vansker med å finne ledsagere som kan prestere på samme nivå som seg selv.

Selv om kommuner har støttekontakter som kan stille opp for ulike brukergrupper, sliter likevel de med funksjonsnedssettelse å finne ledsagere som kan trene på sitt nivå.

Utvikle app

I dette prosjektet ønsker vi å utvikle en app hvor de som ønsker å bidra som ledsagere, og de som har behov for ledsaging, kan registrere seg og knytte kontakt. Her kan de opprette egne profiler og søke kontakt med hverandre.

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam (prosjektnummer: SDAM_UTV640793). Stiftelsen Dam har 49 medlemsorganisasjoner, som alle jobber innen helse og frivillighet i Norge. Stiftelsen er finansiert med spillemidler, og får en andel (6,4 prosent) av overskuddet til Norsk Tipping. Midlene deles ut til prosjektarbeid i frivillige helseorganisasjoner, innen forebygging, rehabilitering og forskning. Frivillige helse- og pasientorganisasjoner med godkjent søkerrett i Stiftelsen Dam kan søke om støtte, uavhengig av om organisasjonen er medlem i stiftelsen.

På den måten ønsker vi å supplere det tilbudet som allerede finnes i kommunene slik at det skal være lettere for folk med funksjonsnedsettelse å finne en ledsager som passer for sin trening og idrettsdeltagelse.

Det å registrere seg som ledsager skal være basert på frivillighet, og det skal være gratis å benytte tjenesten.

I appen skal det være mulig å sende meldinger, gjøre avtaler, og heie på hverandre. Det skal også være mulig med kalenderoppføringer, og den vil kunne sende varsler både om avtaler og sosiale samhandlinger. Ledsager og utøver skal kunne kommunisere i appen, deltakerne skal kunne følge hverandre, og oppmuntre andre og motta oppmuntringer fra sine følgere. Appen vil også ha ulike former for belønninger/premieringer, påminnelser om treningsmål osv.

Innvolverer også Kondis sin terminliste

I tillegg til å være en app som knytter ledsagere og mennesker med ledsagerbehov sammen, vil vi også gjøre Kondis sin terminliste over løp og skirenn tilgjengelig i appen slik at det skal være lett å få oversikt over idrettsarrangementer og å finne konkrete mål å trene mot.

Terminlisten inneholder godt over 2000 arrangementer.

I terminlisten vil vi også kunne legge inn ledsagerkurs når disse arrangeres.

Funksjonell utforming

Appen vil ha funksjonell utforming og ha støtte for haptisk feedback (vibrasjoner for bekreftelse), stemmestyring og en god skjermleseropplevelse. Appen vil også gi lydsignaler for navigasjon, slik at brukeren enkelt vet hvor de er i menyene, og den vil ha AI-støttet søk og interaksjon slik at brukerne skal kunne snakke med den. Brukeren skal for eksempel kunne si «Vis meg alle 10 km-løp i Oslo neste måned», og appen vil hente informasjonen umiddelbart. Dette vil gi en god og intuitiv opplevelse, spesielt for synshemmede.

Målet er å samle minst 1000 ledsagere i appen spredt ut over hele landet i løpet av de første to årene etter lanseringen.

Fyller et behov

Årlig får Blindeforbundet flere henvendelser fra seende som ønsker å tilby seg som ledsagere, men per i dag har ikke forbundet noen gode systemer for å opprette kontakt og vedlikeholde denne. Gjennom denne appen vil de kunne be de som tar kontakt om å opprette bruker i appen og på den måten gjøre seg tilgjengelige som ledsagere.

Sportsklubben Vidar i Oslo har ukentlige fellestreninger for mennesker med funksjonsnedsettelser. Per i dag er 300 ledsagere knyttet til disse treningene. Flere av dem vil bli med over i appen når denne blir etablert. Deltakere og ledsagere på disse treningene vil også være pilotbrukere og være med på testing og utvikling av produktet.

Blindeforbundet vil i tillegg gjøre deltakerne på sine kurs på syn- og mestringssentrene kjente med appen, og hjelpe dem å komme i gang med bruken av den.

I tillegg vil Blindeforbundet og Ridderrennet bidra til å synliggjøre appen blant sine medlemmer, samtidig som Kondis markedsfører appen på sine nettsider og i magasinet. Kondis har 11.731 medlemmer som leser bladets ni utgivelser i året, og hele 4,2 millioner visninger på Kondis.no i løpet av et år.

Målet om minst 1000 ledsagere i løpet av to år ansees å være realistisk.

Prosjektgruppa

I prosjektgruppa har vi med Håkon Gisholt som er leder for Team RP og SK Vidar sin gruppe for mennesker med funksjonsnedsettelser. Gisholt er selv svaksynt og kjenner brukergruppa godt. Videre har vi med rådgiver innen idrett hos Blindeforbundet, Adrian Lindgren, og Gjermund T. Kittilsen, utvikler hos GetOnNet, som har bred erfaring i utvikling av nettsider og apper. Daglig leder i Kondis, Marianne Røhme, står for prosjektledelsen.