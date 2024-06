EM Friidrett 2024 i Roma ga oss den beste medaljefangst gjennom tidene. Norge havnet på en fjerdeplass på medaljestatistikken, etter vertsnasjon Italia som var den klart beste med 24 medaljer i alt, og Frankrike og Storbritannia.

Mesterskapet ga oss tre norske europamestre og fire gullmedaljer, Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter og 1500 meter, Karoline Bjerkeli Grøvdal på halvmaraton og Karsten Warholm på 400 meter hekk. Karoline Bjerkeli Grøvdal tok også en sølvmedalje på 5000 meter og Sander Skotheim tok sølvmedaljen i mangekamp. Marie-Therese Obst tok bronsemedaljen i spyd.

Ole Jakob Høsteland Solbu tok seg overraskende helt til finalen på 800 meter.

Mesterskapet har foregått på Stadio Olimpico, eller Olympiastadion, som er hovedarenaen for idrett i Roma. Byggingen av stadionet startet i 1928, og i 1936 ble det offisielt åpnet. Det ble benyttet både under sommer-OL 1960 og under VM i friidrett 1987. Det har plass til 70.000 publikummere.

Her ser du hva som skjedde på kondis-øvelsene, altså løpsøvelsene fra 800 meter og oppover:

Kondis er på plass i Roma med reporterne Arne Dag Myking og Bjørn Johannessen. (foto: selfie)