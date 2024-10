Vi i Kondis har denne uken endret utseende på nettsidene våre: rødfargen har blitt mørkere, sakene er plassert på en litt annen måte, bildene har fått bedre plass, blant annet.

Riktig, Kondis har pusset opp hjemme(sidene). Av og til kan det være på sin plass å gjøre noen endringer, få inn litt nye impulser, rydde vekk det man ikke bruker og fremheve det som er viktig eller som man liker godt. Det gjelder både for stuen hjemme og for nettsider: man fornyer seg, og gjør en del endringer for å få det enda mer trivelig, praktisk, nyttig og ryddig.

Vi i Kondis syntes nå det var på tide å gjøre noen endringer slik at du som kommer innom sidene våre får en enda bedre og enklere opplevelse.

Sakene våre og all annen funksjonalitet på nettsidene er fremdeles tilgjengelig slik det har vært tidligere. Vi håper at du liker endringene. Vi kan nevne noe av det som har endret seg:

Hvis du pleier å lese Kondis på en mobiltelefon, noe de aller fleste gjør, så vil du se at hver sak nå fyller hele bredden på skjermen. Da blir det enklere å se bildet som fronter hver sak. Tidligere lå det to saker i bredden, noe som gjorde det vanskelig å se bildene og overskriftene.

På en PC-skjerm er det nå bedre plass til bildene i artiklene, og de er lettere å se.

Alle menyene er nå enkelt tilgjengelig øverst i bildet.

Førstesiden er litt omarbeidet: det ligger nå tre saker samtidig på topp.

Det er bare å prøve ut de nye sidene våre. Vi håper at du liker dem!