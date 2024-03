Jon Hendens minnepris

Lørdagens landsmøte ble åpnet med en hyggelig prisutdeling. Geir Jensen har siden 2016 vært med i styret i Maratonkarusellen i Bergen. Han er autorisert som løypemåler via NFIF, og er med på å holde kvalitet og kontrollmåle løypene til Maratonkarusellen. Han liker lange løpeturer med og uten startnummer, og lange skiturer om vinteren - og han har 13 maratonløp igjen til han har nådd maraton nummer 200.

Det første som skjedde under helgens landsmøte var at han ble tildelt Jon Hendens minnepris.



Jon Hendens Minnepris tildeles løpere som gjennom en årrekke har vært ivrige deltakere i norske maraton- og halvmaratonløp, og som til tross for hyppig deltakelse har oppnådd gode resultater vurdert ut fra alder og personlige forutsetninger.



Geir Jensen fikk tildelt Jon Hendens minnepris. (Foto: Bjørn Johannessen)



Etter prisutdelingen åpnet Kondispresident Tim Bennett landsmøte, og man gikk i gang med de typiske landsmøtesakene. Det ble også etter hvert valgt et nytt styre, og slik ser sammensetningen ut:

President Tim Bennet (ikke på valg)

Visepresident Bodil Brå Alsvik (på valg, stilte til gjenvalg))

Styremedlem Sol Haugen (ikke på valg)

Styremedlem Jonny Andersen (tidligere varamedlem, rykket opp etter forslag fra valgkomiteen)

Styremedlem Tine Klevstad (ikke på valg)



1. varamedlem John Erik Lein (stilte til gjenvalg)

2. varamedlem Kasper Brandt Slettebakken (ny, etter forslag fra valgkomiteen)





En del av forsamlingen under helgens landsmøte. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Foredrag og spørretime

Etter en lunsj og litt mingling ble det holdt årsmøte i regionene, før vi kunne ønske dagens første av to foredragsholdere velkommen. Andreas Grøgaard fra Breaking Marathon Limits og podcasten "I Grøgaards hule" holdt et 20 minutters innlegg om løpesko, og hva man bør tenke på når man skal kjøpe sitt neste par.

Videre fikk vi høre hvordan Christina Forstrønen Bruarøy gikk fra å være en skadet løpeentusiast til å bli en barfotløper i toppform. Det var nok kanskje flere i forsamlingen som tenkte sine tanker om mykt skum, demping og supersko. Trenger man det? Gjør vi føttene våre en bjørnetjeneste? Høsten 2023 gjennomførte Christina Trondheim maraton barføtt. En reise hun delte med kondisleserne.



Les mer:

Christina Forstrønen Bruarøy – en ekte barfotentusiast

Christina Forstrønen Bruarøy mot parallelle mål – uten sko (del 1)



Til slutt ble det en spørretime hvor vi diskuterte hva som er det beste skovalget for våre føtter, og hva som gir den beste løpsfølelsen. I panelet satt Christina Forstrønen Bruarøy, ansvarlig for testing i Kondis; Bjørn Johannessen, styremedlem, ansvarlig for Kondistreninga og tidligere ansatt ved Löplabbet; Sol Haugen, og Andreas Grøgaard. De ble intervjuet av Jonny Andersen fra Kondisstyret.



Den siste posten på lørdagens program var felles middag på Jessheim.





Andreas Grøgaard holdt foredrag om løpesko. (Foto: Tom-Arild Hansen)





Christina etter fullført halvmaraton barfot i Trondheim maraton. (Foto: Privat)