Nedenfor følger treningsprogramet for Kondis sin treningsleir i Mar de Pulpi 3.-10. oktober 2025. Vi må ta forbehold om endringer.

De fleste øktene foregår på grusveier, men det blir også noe asfaltunderlag.

Vi tilbyr to løpeøkter om dagen i tillegg til daglige yogaøkter. Det er satt opp styrkeøkter to ganger i løpet av uka. Alle treningsøktene er frivillig. Du bestemmer selv hva du vil være med på.

Løpeøktene er nivåtilpassede og vi har trenere tilpasset både raske løpere og de som løper sakte eller er helt ferske med løping.

Yoga og styrketrening legges i etterkant av en av dagens løpeøkter. Ettersom all trening er utendørs, vil vi se an været når vi bestemmer klokkelsettet for treningen.

Tidspunkter for måltider bestemmer dere selv. Det blir felles middag, for den som ønsker det, hver kveld klokka 19.

Treningstidspunkt løping morgen: Klokka 8.00

Treningstidspunkt løping kveld: Klokka 16.30

Fredag

Etter ankomst: Rolig løping i Grete-runden – 3,5 / 7 km

Info/-velkomstmøte



Lørdag

Vi deltar i et lokalt terrengløp med distansene 5 eller 10 km. Dette er både morsomt, utfordrende og sosialt.

Yoga



Søndag

Morgen: Rolig løp/gåtur til markedet – 5-6 km

Styrketrening

Yoga

Kveld: Oppvarming 3 km med stigningsløp, 6-8 x 1000 m (p 1 min) på grusen i San Juan De Los Terreros + 3 km nedjogg



Mandag

Morgen: Rolig løping tur-retur Borgen i San Juan De Los Terreros (ca. 11 km)

Yoga

Kveld: Rolig løping i 7-kilometeren (kulturlandskapsrunden)



Tirsdag

Morgen: Oppvarming 3 km + 5 x 60 m motbakkesprint + nedjogg

Yoga

Kveld: Synøve-runden i rolig tempo (sone 1) – 14 km



Onsdag

Morgen: Rolig løping Olivenrunden – 9 eller 11 km

Styrketrening

Yoga

Kveld: Oppvarming 3 km



Torsdag

Lang langtur – Moacar – Villaricos - Mar di Pulpi

Langt alternativ: ca. 30 km

Kort alternativ: ca. 15 km

Yoga



Fredag

Hjemreise





Yoga: Yogaøktene gjennomføres på idrettsplassen. Her er det Anne Berit Gravvold er yogainstruktør på treningsleir med SK Vidar i samme område. (Foto: Marianne Røhme / Kondis © Kondis)