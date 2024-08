100-klubben er en oversikt over alle i Norge som har løpt minst 100 maratonløp. Den ble opprettet av, og er holdt oppdatert av, Inge Asbjørn Haugen gjennom alle år. Han har gjort et stort arbeid med å samle data fra resultatlister i inn- og utland. På grunn av sykdom overlater han nå stafettpinnen til Kondis.

Maratonutvalget i Kondis har vært så heldig å få hjelp av 100-klubbmedlem Geir Jensen til utvikling av en ny løsning. Med Inge Asbjørns verk har vi et veldig godt utgangspunkt å bygge videre på.

Sidene vil bli lagt over på en annen, nyere publiseringsplattform, der vi starter med å legge inn data fra nåværende nettside. En ny løsning vil også gi muligheten for maratonløperne selv å legge inn sine løp.

I forbindelse med omlegging til nytt system vil vi så langt det er mulig kvalitetssikre listene slik de foreligger. Her håper vi på hjelp fra løperne selv ved at de går gjennom sin liste og passer på at alle løp er knyttet til offisielle resultatlister.

Det kan ta noe tid før ny løsning er klar. Inntil videre ber vi løperne vedlikeholde sin egen liste slik at den er klar til å bli oppdatert når ny løsning er på luften.

Vi kommer tilbake med detaljer etter hvert.