At løping er i skuddet merkes også i Elverum hvor det ikke arrangeres et eneste ordinært mosjonsløp. Konkurransesugne elverumsinger får likevel testet seg gjennom Kondistreningas tilbud som denne våren består av tre raske løyper på nøyaktig 3 km. Nytt av året er at man har to uker på seg til å gjennomføre hvert av løpene, mot tidligere en uke eller en måned som ble prøvd ut i fjor. Den tidlige rekorden var på 118 løpere i det første månedsløpet i fjor.

Opplegget er like enkelt som det er genialt. Det er helt gratis, du kan løpe når det passer bare du sørger for å få registrert tida på Strava. Det er ingen begrensning i antall forsøk i løpet av de to ukene. Det er det beste resultatet i perioden som regnes som ditt offisielle resultat i konkurransen.

Davis Basteskår klar til start på Morokuten hvor han ble 5. mann. (Foto: Amund Sigstad)

Lene Nylund foran Maiken C. Falla

Med 10:58 var Lene Nylund 11 sekunder raskere enn Maiken Caspersen Falla som også viste god løpeform med 2. plass i det rekordstore Hamarløpet 25. mai. Oda Sandmo Kristoffersen som vant den lokale Grunnlovsmila tidligere i mai, fulgte som en klar nummer tre på 11:38.

Lene Nylund (246) da hun satte ny pers på 10 km med 37:51 i Grue 1. mai. (Foto: Janne Slorafoss)

25 beste kvinner:

Rank Name Date Pace Time 1 Lene Nylund May 20, 2024 3:38 /km 10:58 2 Maiken Caspersen Falla May 28, 2024 3:42 /km 11:09 3 Oda Sandmo Kristoffersen May 29, 2024 3:51 /km 11:38 4 Marit Halvorsen Jun 2, 2024 4:07 /km 12:25 5 Ann-Katrin Wallace May 25, 2024 4:16 /km 12:51 6 Vilde Kvale May 30, 2024 4:19 /km 13:02 7 Mari Granberg May 31, 2024 4:22 /km 13:11 8 Elisabeth Bie May 27, 2024 4:27 /km 13:27 9 Linda Nygården Hanstad May 25, 2024 4:33 /km 13:44 10 Sara Severinsson May 31, 2024 4:35 /km 13:49 11 Helene Berger Jun 2, 2024 4:36 /km 13:53 12 Tonje Andersen May 31, 2024 4:37 /km 13:55 13 Heidi Økseter Jun 2, 2024 4:41 /km 14:07 14 Johanna Brandsegg May 31, 2024 4:45 /km 14:21 15 Maja Tveter May 21, 2024 4:48 /km 14:29 16 Jenny Aamodt May 26, 2024 4:49 /km 14:31 17 Anne Marte Leirvik May 31, 2024 4:49 /km 14:32 18 Monica Helen Omsted May 30, 2024 4:53 /km 14:45 18 Ellen Kristine Kordal Husum Jun 2, 2024 4:53 /km 14:45 20 Pernille Larssen Jun 2, 2024 4:54 /km 14:47 21 Dorte Løvhaug Johnsen May 29, 2024 4:58 /km 15:00 22 Nora Tveit Olsen May 26, 2024 5:01 /km 15:09 22 Agathe Borg May 26, 2024 5:01 /km 15:09 22 Kaja Borg May 26, 2024 5:01 /km 15:09 25 Lisbeth Traaseth May 21, 2024 5:03 /km 15:13

Alle resultater på Kondistreninga Elverums facebookside

Torp Antonsen på topp

Også blant mennene var det tre som skilte seg ut på toppen av lista. Ingen lokale løpere ser ut til å matche Magnus Torp Antonsen i år helle som så langt har tatt klare seiere både i Grunnlovsmila og Hamarløpet på 32-tallet. Med 9:42 i Morokuten hadde Strandbygda-løperen 39 sekunder ned til Martin Flismyren som på sin side hadde 12 sekunder til 3. mann Runar Helland.

Magnus Torp Antonsen på vei til seier på 32:39 i Grunnlovsmila i Elverum 11. mai. (Foto: Amund Sigstad)

25 beste menn:

Rank Name Date Pace Time 1 Magnus Torp Antonsen May 31, 2024 3:13 /km 09:42 2 Martin Flismyren Jun 2, 2024 3:26 /km 10:21 3 Runar Helland May 21, 2024 3:30 /km 10:33 4 Fredrik Andersen Lindstad May 24, 2024 3:45 /km 11:20 5 David Basteskår Jun 2, 2024 3:47 /km 11:25 6 Øyvind Berg Jun 1, 2024 3:50 /km 11:35 7 Simen Sanderlien May 24, 2024 3:52 /km 11:40 7 Thomas Rønningen Jun 2, 2024 3:52 /km 11:40 9 Henrik Stensby May 28, 2024 3:53 /km 11:42 10 Aksel Ulvang May 29, 2024 3:55 /km 11:48 11 Amund Sigstad Jun 2, 2024 3:56 /km 11:52 12 Magnus Engehaugen May 29, 2024 3:57 /km 11:55 13 Christoffer Hvammen May 28, 2024 3:59 /km 12:02 14 Hans A. Grønnvoll May 24, 2024 4:00 /km 12:04 15 Øyvind Borg May 26, 2024 4:03 /km 12:12 16 Øystein Stenseth Jun 2, 2024 4:03 /km 12:13 17 Lucas Berge Jun 2, 2024 4:03 /km 12:14 18 Sindre Sjøbakk Jun 1, 2024 4:04 /km 12:15 19 Sindre Antonsen May 28, 2024 4:05 /km 12:20 20 Askild Bø Jun 1, 2024 4:06 /km 12:22 21 Steffen Johansen May 21, 2024 4:08 /km 12:29 22 Øyvind Westrum May 28, 2024 4:11 /km 12:37 23 Anders Tønsager May 28, 2024 4:11 /km 12:38 24 Ivan Fossbakk Jun 1, 2024 4:12 /km 12:40 25 Morten Risberg May 29, 2024 4:12 /km 12:41

Inneværende og neste uke “kutes” det i blå løype i Elverumtrimmen i Stavåsen, kalt Blåkuten, mens Kondiskuten avsluttes de to soste ukene i juni med en foreløpig hemmilg løype i Grundsemarka på vestsida av Glomma.

Rolf Bakken og Simon Langeland gjør seg klar til Morokuten og harde tak i Blåkuten de to påfølgende ukene. (Foto: Amund Sigsatd)

