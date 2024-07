Blåkuten, det andre av vårens tre løp, gikk i Elverumtrimmens 3 km. (Foto: Rolf Bakken)

Det var igjen Lene Nylund og Magnus Top Antonsen som satte standarden i alle de tre løpene i vårens konkurransetilbud fra Kondistreninga i Elverum. I tre raske løyper på ganske nøyaktig 3 km var det ingen som truet Elverums to enere i løpeskoene.

Med totaltida 28:54 på 9 km ble det til slutt halvannet minutt fra Magnus Torp Antonsen ned til Martin Flismyren. Årets toer holdt Runar Helland bak seg i sammendaget selv om sistnevnte kappet litt inn på forsprenget på den siste og paddeflate grustappen. Fredrik Andersen Lindstad ble 4. mann, mens 18 år gamle Henrik Stensby løp seg oppover på sammelangtlista for hvert løp og endte på en fin 5. plass.

10 beste menn i Kondiskuten 2024 sammenlagt:

Pl Navn Morokuten Blåkuten Fossekuten Totaltid Min/km 1 Magnus Torp Antonsen 9:42 9:46 9:26 28:54 3:12 2 Martin Flismyren 10:21 10:04 10:04 30:29 3:23 3 Runar Helland 10:33 10:13 9:55 30:41 3:24 4 Fredrik Andersen Lindstad 11:20 11:16 10:51 33:27 3:43 5 Henrik Stensby 11:42 11:08 11:01 33:51 3:45 6 David Basteskår 11:25 11:45 11:02 34:12 3:48 6 Thomas Rønningen 11:40 11:20 11:12 34:12 3:48 8 Simen Sanderlien 11:40 11:31 11:36 34:47 3:51 9 Amund Sigstad 11:52 11:45 11:30 35:07 3:54 10 Christoffer Hvammen 12:02 11:56 11:46 35:44 3:58 10 Magnus Engehaugen 11:55 12:13 11:36 35:44 3:58 10 Øyvind Borg 12:120 11:46 11:46 35:44 3:58

Alle resultater Kondiskuten 2024 - menn.pdf

Lene Nylund som leverte et kruttsterkt Birkebeinerløp inni mellom de to siste løpene i Kondiskuten, toppet også lista på vårens “kutetrippel”. Trebarnsmoren ble noe utfordret av Maiken Caspersen Falla på de to første løpene. På siste etappe var Strandbygdas Carina Sveen, som også levert et solid Birkebeinerløp, i likhet med sin mer meritterte klubbvenninnne, ni sekunder unna å vippe Lene ned fra tronen i det siste løpet langs Strandfossen.

Med 32:04 vant Lene med 50 sekunder på den tidligere supersprinteren i sammendraget, mens Oda Sandmo Kristoffersen var vårens klare treer halvannet minutt bak Maiken. Marit Halvorsen og Ann-Kathrin Wallace fulgte på henholdsvis 4. og 5. plass.

Fossekuten gikk i en rettlinjet tur-retur løype langs Strandfossen på vestsiden av Glomma. (Foto: Rolf Bakken)

10 beste kvinner i Kondiskuten 2024 sammenlagt:

Pl Navn Morokuten Blåkuten Fossekuten Totaltid Min/km 1 Lene Nylund 10:58 10:43 10:23 32:04 3:33 2 Maiken Caspersen Falla 11:09 10:56 10:49 32:54 3:39 3 Oda Sandmo Kristoffersen 11:38 11:25 11:30 34:33 3:50 4 Marit Halvorsen 12:25 12:36 12:41 37:42 4:11 5 Ann-Katrin Wallace 12:51 12:54 12:25 38:10 4:14 6 Elisabeth Bie 13:27 12:50 12:38 38:55 4:19 7 Linda Nygården Hanstad 13:44 13:05 12:52 39:41 4:24 8 Sara Severinsson 13:49 13:15 12:40 39:44 4:24 9 Tonje Andersen 13:55 13:06 12:57 39:58 4:26 10 Heidi Økseter 14:07 13:55 12:26 40:28 4:29

Alle resultater Kondiskuten 2024 - kvinner.pdf

Med 151, 154 ogg 115 deltakere i de tre løpene ble det registrert en klar deltakerrekord. 105 av dissse løp alle tre 3000 meterne og var med i trekningen av gavekort fra Kondis' lokale samrbeidspartner Sport1 Elverum.

Selv om det gratis og uhøytidelige lavterskel-tibudet først og fremst er for å motivere mosjonister opp av sofaen for å teste formen jevnlig, har den økte interessen også hevet nivået betraktlig i løpet av de fem sesongene som Kondistreninga har organisert tilbudet som er like genialt som det er enkelt. For eksempel måtte det holdes under 4 blank-fart på stiene denne våren for å havne på den gjeve “10-på-topp-lista” blant herrene, og ditto 4:30 min/km for kvinnene.

Reportasje fra 1. løp: Kondiskarusellen Morokuten slo alle rekorder i Elverum

