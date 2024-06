Under NM i friidrett på hjemmebane i Sandnes sikret Jakob Asserson Ingebrigtsen seg karrierens tredje Kongepokal. Tildelingen fant sted etter at siste øvelse under mesterskapet i Sandnes Idrettspark var avsluttet, hvor den norske mellomdistansekongen ble hyllet av sine egne. På sidelinjen sto kona Elisabeth med parets nyfødte datter Filippa.

– Det er klart at det betyr mye å få Kongepokalen, særlig når norsk friidrett er i den posisjonen vi er i, med mye talent og gode prestasjoner. Dette henger høyt, sa Ingebrigtsen til NTB.

På få dager har han blitt pappa for første gang, tatt to NM-gull og fått Kongepokal. Høydeopphold og OL-oppladning er neste post på programmet for den 24-årige mesteren.





(Foto: Arne Dag Myking)



Sterke prestasjoner

Kongepokalene under NM går til de utøverne som har levert det sterkeste resultatet. Ingebrigtsen avgjorde langt på vei kampen på herresiden da han dundret inn til sterke 3.34,03 på 1500 meter fredag. Søndag etteranmeldte han seg i tillegg til 5000-meteren og vant den på 13.14,36. Hjemmefavoritten kan dermed plassere karrierens tredje Kongepokal på premiehylla, etter de to første i 2020 og 2021.

Karsten Warholm, som sto over årets NM, står med seks Kongepokaler – flest av alle norske herreløpere. Tidligere sleggekaster Sverre Strandli og spydlegenden Andreas Thorkildsen har like mange.



Grøvdal på topp

På kvinnesiden var det Karoline Bjerkeli Grøvdal som mottok Kongepokalen. Hun vant torsdag 5000-meteren på sterke 14.52,18 etter å ha løpt solo hele veien. Dette var hennes sjette NM-gull på distansen. Grøvdal har tidligere mottatt Kongepokalen tre ganger, i 2017, 2019 og 2021, alle for innsatsen på 3000 meter hinder. Denne gangen var det 5000-meteren som ble utslagsgivende.

Grøvdal var ikke til stede i Sandnes for å motta Kongepokalen, da hun har reist på høydesamling for å forberede seg til OL i Paris.

Henriette Jæger var Grøvdals tøffeste utfordrer i kampen om Kongepokalen. Jæger vant 400-meteren i Sandnes på 51,69 fredag, til tross for forrykende regnvær. Lørdag fulgte hun opp med seier på den halve distansen med tiden 22,86.





En stolt løper med Kongepokal. (Foto: Arne Dag Myking)



Juryens beslutning

En jury utpeker vinnerne av Kongepokalene på NMs siste dag. Juryen oppnevnes av styret i Norges Friidrettsforbund, og årets jury besto av friidrettspresident Anne Farseth, Jo Nesse og Hanne Lyngstad. Nesse er leder av statistikk- og rekordutvalget i friidrettsforbundet, mens Lyngstad har ansvar for toppidrett og utvikling.

På kvinnesiden er det Grete Waitz som har flest Kongepokaler, med hele syv.