Fra starten på mila i 2024 (Foto: Marianne Røhme)

Du må selvsagt ikke løpe maraton for å delta på Kongsvinger skogsmaraton. Du kan velge mellom ikke mindre enn fem distanser, 42,2 km, 21,1 km, 10 km, 4,2 km, og 422 m. Helmaraton starter først kl. 11:00 med muligheter for å starte kl. 10:00 for de som beregner å bruke mer enn 5 timer. Deretter går det slag i slag med barnemaraton kl. 11:30, Kongsvingermila kl. 12:00, halvmaraton kl. 13:00 og minimaraton kl. 13:30.

Løypene går i et variert og kupert skogsområde nord og vest for startstedet, Sæter gård. Hovedløypa, som er på 21,1 km, følger skogsbilvei ca. 9,7 km til høyeste punkt ved Tjernsli. Derfra sør- og østover forbi Bogersjøen, Bogerfløyta, Trettbråten og tilbake til Sæter gård. Foruten skogsbilvei følger også løypa gode stier.

I fjor økte deltakelsen fra ca. 200 til over 300 fullførende, 40 barn inkludert. Påmeldingen ligger i år ca. 30 over fjorårets. Fire dager før løpsdagen er 265 deltakere fra åtte nasjoner påmeldt. Av de 26 utenlandske deltakerne er Tyskland foreløpig best representert foran Sverige. Av erfaring vil det nok dukke opp flere fra broderfolket som tar turen for å løpe det trivelige løpet i skogen nord for festningsbyen.

De tre beste på den kløart mest poulære distansen, halvmaraton, i fjor (fra v.): Sondre Taugbøl Lomeland, David Nilsson og Magnus Torp Antonsen (Foto: Marianne Røhme)

Av gode argumenter for å legge lørdagens utflukt til Sæter med startnummer bør det trekkes fram:

Hele ni drikkestasjoner på den kuperte halvmaratonrunden med 225 høydemeter. Det serveres vann, sportsdrikk, cola, bananer og rosiner så du vil holde deg både hydrert og energisk gjennom løpet.

Det tilbys tidligstart med en times “tjuvstart” hvis du vurderer helmaraton.

Arrangørene ordner gratis transport de snaue 5 kilometerne mellom Kongsvinger stasjon og Sæter gård hvis du kommer med tog eler buss.

Det er deltagermedaljer på samtlige distanser, og premiering av de tre beste i alle klasser på hel- og halvmaraton! Vi kan garantere at det blir mange blide løpere som får lovtil å entre seierspallen på den grønne og koselige arenaen på Sæter lørdag ettermiddag.

Som Kondis' klassifisert kvalitetsløp sparer Kondismedlemmer 80 kr på startkontingenten på hel- og halvmaraton og 40 kr på mila.

Løperne må alltid være forberedt seg på en strålende dag i skogen, i dobbelt forstand, når løpet går av stabelen den første lørdagen i august. Foreløpig ser imidlertid værprognosen ut til å være av det moderate slaget med 17 grader midt på lørdagen og kanskje litt regn i lufta.

“Klart du kan” er mottoet til Kongsvinger skogsmaraton. Med dette bildet fra i fjor kan vi legge til “…få lyst”. (Foto: Marianne Røhme)

Mer info:

PÅMELDING OG DELTAKERLISTE

Kongsvinger Maratons nettsider

Kongsvinger Maraton på Facebook

Samleside for Kongsvinger Maraton