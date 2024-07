Du må selvsagt ikke løpe maraton for å delta på Kongsvinger skogsmaraton. Du kan velge mellom hele fem distanser, 42,2 km, 21,1 km, 10 km, 4,2 km, og 422 m. Helmaraton starter først kl. 11:00 med muligheter for de som beregner å bruke mer enn 5 timer til å starte kl. 10:00. Deretter går det slag i slag med barnemaraton kl 11:30, Kongsvingermila kl 12:00, halvmaraton kl. 13:00 og Minimaraton til slutt kl 13:30.

Fra starten på 10 km i 2023-utgaven med tvillingene Karsten og Ole Jacob Ellevold i tet foran veteranen Håkon Helge Hjemly. (Foto: Rolf Bakken)

Etter todagers løp i koronaårene 2020 og -21 var det trivelige arrangementet tilbake som et kompakt endags arrangement i 2022 med ganske nær 200 deltakere. I fjor var det totalt 204 påmeldte, 171 startende og 169 som fullførte en av de fire distansene med tidtaking. I tillegg løp 20 barnemaraton på gressbanen slik at deltakertall ble 189 registrerte i mål under ganske nær perfekte løpsforhold rundt 15 grader og et par lette regnbyger.

Startkontingenten øker 1. august

Med tanke på årets løpebølge må arrangøren ta høyde for mange etteranmeldinger fram til start. For de som har vurdert en tur til trivelige Sæter gård rett nord for festningsbyen på lørdag, lønner det seg å bestemme seg i løpet av onsdagen da startkontingenten øker. Husk også at du som Kondismedlem sparer 80 kr på startkontingenten på hel- og halvmaraton og 40 kr på mila.

Så langt ser tallene meget lovende ut med 238 på startlista fire dager før løpet. Trolig vil årets utgave ende på 2019-nivå da 291 fullførte en av de fire distansene. (Kongsvingermila ble innført i 2020.) Deltakerrekorden er fra 20-årsjubiléet i 2010 med 356 registrerte i mål.

Klare favoritter

Over halvparten av de påmeldte velger tradisjonen tro halvmaraton som sin distanse. Her stiller Magnus Torp Antonsen opp igjen etter at elverumsingen satte Kongsvingers klart største idrettsprofil, Johannes Thignes Bø, på plass med over tre minutter på grusen i den kuperte skogsløypa fjor. Etter en progressiv vinnerrekke med 1:16:54 - 1:14:12 - 1:13:06 de tre siste årene, blir det nok ettr alle solemerker en annen vinner i år. Den ferske svenske mesteren på 10 km gateløp, David Nilsson, er nemlig påmeldt i Kongsvinger. Med en pers på halvmaraton på 1:01:40 og en sesongbeste på 1:05:27 fra New York i mars blir det eneste spenningsmomentet hvor mye løyperekorden blir smadret med.

På maraton stiller begge fjorårsvinnerne, Ida Slorafoss og Jarle Marvik, og må finne seg i å være naturlige lokale favoritter også i år. Ida som har vist sterk langløpsform i år, kan i så fall ta sin tredje strake maratonseier på hjemmebane.

Ida Slorafoss vant for andre gang og forbedret sin løypepres til 3:24:34 i den krevende maratonløypa i fjor. (Foto: Janne Slorafoss)

Garantert varme og blide deltakere

Det er deltagermedaljer på samtlige distanser, og som alltid er det premiering av de tre beste i alle klasser på hel- og halvmaraton! Vi kan garantere at det blir mange blide løpere som får entre pallen på den grønne og koselige arena i sola på Sæter lørdag ettermiddag. Det blir godt og varmt også i årets utgave, men da er det godt å vite at drikkestasjonene kommer tett i skogen med hele 9 stasjoner på den 21,1 km lange runde som også inneholder 225 høydemeter.

Kondis dekker også årets løpsbegivhet i Kongsvinger med reportasje og bilder!

