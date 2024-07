Den svenske klubben OK Kåre vant stafetten. (Foto: Bjørn Hauge)

Ungdomsstafetten har en klasse og består av mixlag med fire løpere som følger:

1. etappe: Jenter til og med D16

2. etappe: Gutter til og med H14

3. etappe:: Jenter til og med D14

4. etappe: Gutter til og med H16

O-Ringens nettsider

Resultater Bagheerastafetten​ 21. juli:

1 Ok Kåre 45.04

2. Sundsvalls OK Lag 2 47.38

3. OK Renen 48.02

5 Konnerud 49.38

10. Porsgrunn 50.04

13. Nydalen 50.14

Over 200 lag stilte til start og avgårde i et samlet felt i Oskarshamn på Smålandskysten i sør-østre del av Sverige. (Foto: Bjørn Hauge)