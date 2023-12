På treningsleir i Portugal med Springtime og Kondis er det mye bra å velge blant. På morgenen kan du bli med på en rolig løpe- eller gåtur på stranda eller starte dagen med yoga, om du ikke heller vil bruke noen ekstra timer i senga, da. Det er også helt lov. Restitusjon er like viktig som trening for en som leker toppidrettsutøver.

Det samme er god mat. Frokostbuffeten er rikholdig med ferskt brød, egg, bacon og eggerøre, stekte tomater, kjøttpålegg, müsli, yoghurt og masse god oppskåret frukt. Som deltaker på treningsleiren har du dekt halvpensjon på hotellet, noe som innebærer både frokost- og middagsbuffet med mye godt å velge blant.

Lunsjen kan du enten ta på rommet, eller du kan bli med gruppa for felles avgang til lunsj på en av byens restauranter.

Treningsøktene er nivåtilpasset for både de som løper på fire minutter på kilometeren og de som bruker over åtte, og enten du er erfaren eller helt fersk som løper og ikke klarer å løpe særlig langt sammenhengende ennå.

I tillegg til tilbud om løpeøkter to ganger om dagen, er det også mye annet du kan være med på, fra dans til yoga, pilates og ulike former for styrketrening. Du kan også låne deg en sykkel og utforske området på egenhånd eller ta en økt i hotellets svømmebasseng eller styrkerom.

Treningsutstyr

Fra Polar har vi fått en Pacer-klokke til en verdi av 1999 kroner. Dette er en ny treningsklokke med pulsmåling i håndleddet og integrert GPS. Med Pacer får du i tillegg til treningsfunksjoner i klokka også mange andre målinger, som hvordan treningen har belastet kroppen, hvordan søvnkvalitet har vært, og hvor mye energi treningen har hentet fra forbrenning av karbohydrater, fett og proteiner. Du kan også styre musikken på mobilappen direkte på klokka, og du kan hente ut treningsprogram for ulike distanser.

Vi har også fått et tøyebrett av Sportsmaster, luer, skitrekk, drikkeflasker og hals fra Bull Ski & Kajakk, og gavekort på ernæringstilskudd fra Medex.

Flere par løpesko

Fra vår samarbeidspartner Löplabbet har vi fått et gavekort på 2000 kroner. Vi har også fått to par løpesko fra Saucony, vinterjakke fra Profilsport, shorts og T-skjorte fra Mizuno, kompresjonstights fra Pressio, gratis startplass både for barn og voksne i Holmenkollmarsjen / Barnas Holmenkolldag og medaljehenger fra Løpeskjørt.

Vinnerne trekkes blant alle som har betalt neste år kontingent innen fristen 20. desember, og offentliggjøres i Kondis nummer 1 som kommer ut i starten på februar.

Totalt 35 premier trekkes blant medlemmer som betaler medlemskontingenten for neste år innen 20. desember: