Når OBOS Fornebuløpet endelig belønner de som trener aller mest og er best, så gjør de det skikkelig med lik behandling av de tre distansene og trippel-konkurransen og deler ut like premier for menn og kvinner. Premiesjekkene er på kr 6000 til vinnerne, kr 4000 til nr. 2 og kr 2000 til nr. 3. Det blir kr 12000 til de tre beste på hver distanse eller kr 96.000 totalt med trippelkonkurransen.



Påmeldingen til løpet 21. mai i år er veldig god så langt. Det nærmer seg 3000 påmeldte hvorav 150 så langt satser på å løpe alle tre distansene. Per 7. mai hadde 1890 meldt seg på 10 km pluss de 150 som har meldt seg på trippelen og skal løpe alle distansene. 10 km er helt klart hoveddistansen, men med pengepremiene så blir det nok tøffere kamp om seieren også på 3 og 5 km og i trippelen.



Løyperekordene i Fornebuløpet:

Løyperekorder per løpet i 2024: . 10 km Navn/klubb Satt i .Tid Kvinner Annie Bersagel, Tjalve 2014 33.16 Menn Frode Stenberg, Lørenskog 2022 31.00 5 km . Kvinner Emma Kirkeberg Mørk, Hellas 2019 16.36 Menn Senay Fissehatsion, Tjalve 2022 14.45 3 km . Kvinner Ingrid Helene Nyhus, SK Vidar 2024 10.20 Menn Even Brøndbo Dahl, Orion 2022 8.30 Trippel 3+5+10 km . Kvinner Mille Thunem, Brækhus BIL 2023 1.08 33 Menn Erik Lomås, Salangen 2024 57.02



Resultatkrøll: Den eldste rekorden var ifølge arrangøren 3 km-rekorden for damer, selv om innehaveren neppe kunne kalles dame den gangen. Den tilhørte Kristin Austgulen Fosnæs fra arrangørklubben Tyrving og ble satt da hun var bare 12 år gammel. De som følger med på langrenn, og det er mange, vet at hun var med på det norske laget som tok VM-sølv på 4 x 10 km stafett under VM på ski i Trondheim og er nå på langrennslandslaget.



Men det var ikke helt riktig. Etter et dypdykk i gamle resultatlister så løp Kristin noen få sekunder saktere enn de 10.16 som hun ifølge arrangæren løp på i 2012. Dermed er det fjorårets vinner på 3 km, Ingrid Helene Nyhus, SK Vidar, som har rekorden med 10.20.





13 år etter: Kristin Austgulen Fosnæs anno 2025 som landslagsløper. (Foto: Norges Skiforbund)





Anno 2012: Kristin Austgulen Fosnæs (nr. 225) fra arrangørkluben Tyrving satte ikke løyperekord på 3 km i 2012, som arrangøren trodde. Hun ble til og med hårfint slått av 11 år gamle Ane Uglem Mobakken (nr. 109). Men om Kristin hadde løpt noen få sekunder fortere i 2012, så ville hun hatt rekorden fortsatt.(Foto: Kjell Vigestad)



Det er foreløpig ikke så mange toppløpere som er påmeldt til årets løp. Den mest kjente er hennes landslagskollega i langrenn, Heidi Weng, som imponerte og vant Sentrumsløpet i april på en sterk tid,. Det kommer nok flere toppløpere etter hvert.



Det første Fornebuløpet i 2010: Start på 3 km i det som dengang var "ungdomsløpet". (Foto: Kjell Vigestad)