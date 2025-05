De to norske triatlongutta viste god form da de gjennomførte Aix-en-Provence, som er et såkalt 70.3 Ironman, altså den halve ironmandistansen. Det gikk fort unna for de to norske som gjennomførte den siste øvelsen, halvmaraton, på 1:07-tallet.

Det er ikke så mange som løper halvmaraton på slike tider, i fjor var det et 20-talls menn og en kvinne som gjorde det her i landet. Kristian Blummenfelt og Casper Stornes løp altså på denne tiden etter å ha svømt 1,9 km og syklet 90 km.

Gustav Iden deltok også i Aix-en-Provence, han løp inn til en 22. plass, ti minutter etter sine to norske lagkompiser.

Casper Stornes leverte en like bra prestasjon som Kristian Blummenfelt, men kom i mål halvminuttet bak. Bildet er fra EM Triatlon i München 2022 (Foto.: Kondis/Arne Dag Myking)

Alle resultater IRONMAN 70.3 Aix-en-Provence 2025

10 beste menn:

# Nation Athlete Swim Transition 1 Bike Transition 2 Run Finish 1 Norway Kristian Blummenfelt 0:22:45 0:02:47 2:06:26 0:01:58 1:07:12 3:41:08 2 Norway Casper Nicolai Sagevik Stornes 0:22:36 0:03:02 2:06:28 0:02:16 1:07:17 3:41:39 3 France Simon Viain 0:22:40 0:02:46 2:06:35 0:01:52 1:08:33 3:42:26 4 Great Britain Sam Dickinson 0:22:33 0:02:37 2:06:48 0:01:56 1:08:47 3:42:42 5 France Pierre Le Corre 0:22:35 0:02:46 2:08:33 0:01:52 1:07:18 3:43:04 6 Luxembourg Gregor Payet 0:22:48 0:02:52 2:06:27 0:02:14 1:09:57 3:44:18 7 Germany Jonas Schomburg 0:22:32 0:02:40 2:07:01 0:02:02 1:10:21 3:44:35 8 Poland Kacper Stepniak 0:22:43 0:02:41 2:06:38 0:01:53 1:11:00 3:44:56 9 France Nathan Guerbeur 0:23:18 0:02:39 2:05:36 0:02:17 1:11:14 3:45:04 10 Great Britain Cameron Main 0:22:38 0:02:36 2:08:53 0:01:51 1:09:29 3:45:27 .. 24 Norway Gustav Iden 0:23:31 0:02:52 2:11:49 0:02:17 1:10:30 3:50:59 222 Norway Yann Treguer 0:28:49 0:04:19 2:28:56 0:03:58 1:40:02 4:46:03 1756 Norway Mark Gast 0:41:58 0:07:55 3:10:36 0:06:10 2:22:39 6:29:17

10 beste kvinner: