Da Kristian Bråthen Børve møtte til sesjon i februar, gjorde han langt mer enn å sikre seg toppkarakter på den beryktede tredemølletesten. Med 19 minutter og 3 sekunder på mølla, slo 18-åringen den gamle bestenoteringen med god margin.

- Jeg tenkte at 19 var et fint tall. Hvis jeg først skulle gå for rekorden, ville jeg slå den med litt margin. Nå kan den forhåpentligvis stå en stund, sier Børve til Forsvarets forum.

Testen, som er kjent for å være enkel i oppsett men brutal i utførelse, går rett og slett ut på å løpe så lenge man orker mens mølla stadig justeres opp i både hastighet og stigning. Kandidatene starter med to minutters gange på fem prosent stigning, så fire minutters gange på ti prosent. Deretter øker hastigheten med én kilometer i timen hvert minutt. Det hele foregår med konstant ti prosent stigning.

Da Børve hoppet av etter 19 minutter og 3 sekunder, var hastigheten satt til 19 kilometer i timen, og ti prosent stigning.

Ikke spesialisert på motbakker

Børve, som har bakgrunn fra langrenn og etter hvert har satset på mellom- og langdistanseløping i friidrett, har lite erfaring med motbakkeløp.

- Det å løpe motbakke er en helt annen kunst enn å løpe flatt. Man blir mye raskere stiv i bena. Farten er jo egentlig ikke spesielt høy for en mellom- og langdistanseløper, men denne testen er veldig uvanlig, sier han.

På sesjonskontoret ble han gjort oppmerksom på den tidligere rekorden som var like over 18 minutter. Det tente konkurranseinstinktet.

- Jeg hadde ikke tid til spesifikke forberedelser, så jeg stilte egentlig helt uforberedt, sier han.

Likevel presterte han bedre enn noen av de 230.000 ungdommene som har gjennomført testen siden 2011. Til sammenligning har rundt 50 løpt i 17 minutter, og kun fire har klart over 18.

Solid friidrettsbakgrunn

Børve representerer Ull/Kisa IL og har de siste årene markert seg som en av Norges mest lovende juniorløpere. I 2022 satte han norsk bestenotering på 5000 meter i G16-klassen med 14.34,34. En rekord han tok fra selveste Jakob Ingebrigtsen.

- Jeg må si at det er ganske mange prestasjoner i karrieren min som jeg er mer fornøyd med enn denne sesjonstesten. Men sånn sett må jeg jo si meg mest fornøyd med sesjonsrekorden, fordi den står jo fortsatt, sier han.

Høsten 2024 tok han bronse i NM i terrengløp lang løype i Ekebergparken, og tidligere samme år ble han norgesmester i kort løype på Bjerkebanen etter et imponerende sololøp. I desember løp han inn til 10. plass i U20-klassen under EM i terrengløp i Brussel og bidro sterkt til at Norge kunne juble for laggull.

Blir det løping eller militærtjeneste for Børve?

Børve er i utgangspunktet fordelt til Hæren senere i år, men som toppidrettsutøver kan han søke fritak fra førstegangstjenesten. Han vurderer også mulighetene for å få en fysisk tjeneste – og har blant annet nevnt fallskjermjeger som en potensiell vei videre.

- Jeg vet ikke hvor interessert jeg er i en vanlig stilling. Da vil jeg heller satse på idretten. Hvis jeg først skal inn et år i Forsvaret, vil jeg gjerne ha en litt fysisk stilling, sier han.

Tidligere hadde toppidrettsutøvere muligheten til å avtjene førstegangstjenesten i tilrettelagte former, blant annet via HMKGs 5. kompani på Kolsås. Denne ordningen ble imidlertid avviklet, og nå må utøvere enten søke fritak eller finne veier gjennom idrettsrelaterte stillinger i Forsvaret.