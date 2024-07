Trysil-Knut Rittet starter på Sjøenden i Søre Osen og går mye på grusveger rundt Osensjøen med noen enkle terrengpartier og noen reale stigniger med en klatrepris opp mot Raskiftet vindmøllepark der de beste skilles fra de nest beste.

Starten bak masterbilen med Ole Dalsjø (111), Vidar Mehl (143), Kristian Klevgård (89) og Martin Røste Omdahl (119) i første rekke. (Foto: Øivind Larsen)

Klevgårds kjørestyrke avgjorde

Fjorårets vinner av både Grenserittet og CykelVasan, Kristian Klevgård, var en naturlig favoritt i kraft av sin kjørestyrke på veien. Han ble igjen alene i tet da den den tidligere TK-dobbeltvinneren, Martin Røste Omdahl, fikk en punktering rundt halvveis. Med 2:16:09 var renaingen som kjører for Kjekkas IF og det estiske landeveislaget Voltas-Tartu 2024 by CCN fire og et halvt minutt foran rytteren fra Raufoss & Gjøvik SK/Team Hunton Hard Rocx.

Gravelklassen startet i år sammen med den store terrrengsykkelklassen, og Vidar Mehl var tredjemann i mål med gravelsykkelen sin, ikke langt bak Røste Omdahl. Klevgårds klubbkompis i Kjekkas IF, Anders Bjørgeengen, ble tredjemann i MTB-klassen.

Trioen bak utbryteren opp mot vindmøllparken (fra høyre) Vidar Mehl, Martin Røste Omdahl og Anders Bjørgeengen. (Foto: Øivind Larsen)

Team Terrengsykkelpodden i farta! Arrangørens egne Ingar kristiansen (102) og Erlend Olsen (69) sørger for ukentlige oppdateringer og mye intereesant sykkelstoff i sin podcast. Her har de følge av bl.a. CK Elverums Kai Østvold (107) og Tore Vegard Sørum (98). (Foto: Øivind Larsen)

Tre beste menn (fra venstre): Martin Røste Omdal, Kristian Klevgård og Anders Bjørgeengen (Foto: Erlend Olsen)

20 beste menn - MTB: 1 Kristian Klevgård Kjekkas IF M30-39 2:16:09.5 +0:00.0 2 Martin Røste Omdahl Raufoss & Gjøvik SK M20-29 2:20:43.0 +4:33.5 3 Anders Bjørgeengen Kjekkas IF M30-39 2:22:08.1 +5:58.6 4 Jonas AMUNDSEN Nes SK M30-39 2:25:25.5 +9:16.0 5 Bersvenn Støen CK Elverum M40-49 2:26:14.6 +10:05.1 6 Steffan Hartz Repshus CK Elverum M50-59 2:26:14.9 +10:05.4 7 Magnus Cederholm Oslo Sykleklubb M40-49 2:26:16.3 +10:06.8 8 Ole Dalsjø Glåmdal SK M30-39 2:29:36.2 +13:26.7 9 Morten Land Nilsen Ullensaker CK M30-39 2:30:35.5 +14:26.0 10 Knut Erik Håberget CK Elverum M40-49 2:30:37.6 +14:28.1 11 Martin Lund Sjøen Smaalenene SK M20-29 2:32:43.3 +16:33.8 12 Michael Boberg Älvdalens Cykelklubb M40-49 2:33:23.6 +17:14.1 13 Eirik Pinslund Kjekkas IF M40-49 2:33:46.8 +17:37.3 14 Marcus Brovold Lillehammer CK M20-29 2:34:41.4 +18:31.9 15 Kjell Karlsen CK Elverum M60-69 2:34:48.3 +18:38.8 16 Gustav Amundsen Nes SK M20-29 2:35:27.7 +19:18.2 17 Tomas Nydal Stovnerkameratene M40-49 2:36:23.0 +20:13.5 18 Torleif Kleppe Gjerstad IL Sykkel M40-49 2:36:44.9 +20:35.4 19 Kim Andre Hansen Nesodden SK M30-39 2:36:48.3 +20:38.8 20 Martin Kristoffer Andersen Lørenskog CK M30-39 2:37:36.1 +21:26.6 Tre beste - Gravel: 1 Vidar Mehl Raufoss & Gjøvik SK M30-39 2:21:32.9 +0:00.0 2 Nikolaj Holm Gylling Oslo Sykleklubb M20-29 2:31:09.5 +9:36.6 3 Lars Erik Andersen Oslo M40-49 2:39:41.9 +18:09.0 ALLE RESULTATER

Vant favorittrittet for 3. gang

I kvinneklassen var det igjen Cathrine Andersen som kunne juble på gressbanen i Sjøenden etter endt ritt. Dette var den allsidige Odals-rytterens tredje seier etter triumfer både i 2021 og i fjor. I tillegg har hun en 2., 4. og 5 plass i de seks rittene som er blitt arranget etter at det kom på terminlista i 2019.

- Knall dag hvor jeg følte meg pigg hele veien. Fikk i meg bra med gel og fikk vært med i rullekjøring rundt sjøen til jeg stakk opp vindmølleparken. Mitt favorittritt, erklærer den triple TK-vinneren på sin Stravaprofil.

Cathrine Andersen kunne igjen smile helt til mål i Søre Osen. (Foto: Privat)

Det var også allsidige utøvere som besatte de andre plassene på pallen. Lene Ådlandsvik fra Sørskogbyga IL som vant årets andre store begivenhet i Søre Osen, Trysil-Knut rennet, knep andreplassen foran selve Birken-trippeldronninga, Ragnhild Bolstad fra Åslia Skilag .

Tre beste kvinner (fra venstre): Ragnhild Bolstad, Cathrine Andersen og Lene Ådlandsvik. (Footo: Erlend Olsen)

Trysil-Knut rittet fikk en gledelig økning i deltakelsen for andre året på rad. Etter en dobling til 116 ryttere i fjor ble det til slutt 130 som startet etter at værutsiktene og forholdene ble langt bedre enn først antatt med unntak en lei motvind i utsatte deler av løypa.

Kvinner - MTB: Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Cathrine Andersen Odal SK K30-39 3:01:06.6 +0:00.0 2 Lene Ådlandsvik Sørskogbygda IL K30-39 3:08:05.3 +6:58.7 3 Ragnhild Bolstad Åslia Skilag - Sykkel K60-69 3:08:47.6 +7:41.0 4 Siw Storsveen CK Elverum K50-59 3:12:30.2 +11:23.6 5 Karoline Røste Omdahl Raufoss & Gjøvik SK K20-29 3:16:01.6 +14:55.0 6 Hege Zahl Mjølkerampa SK K50-59 3:25:05.8 +23:59.2 7 Kjellaug Kiil Team Kiil K40-49 3:47:23.6 +46:17.0 8 Wenche Pedersen Løten K50-59 4:09:24.0 +1:08:17.4 9 Ulrica Zotterman Hokksund K50-59 4:19:52.2 +1:18:45.6 10 Christina Nerberg Hernes K30-39 4:26:30.0 +1:25:23.4

Her går det går unna i retning Halvorsberget. (Foto: Øivind Larsen)

