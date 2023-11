Løpet er et landevegsløp på 7,8 km som går for det meste på asfalt. Løypa er relativt flat. Det første løpet i karusellen ble arrangert 5. desember 1981.

Det er samlet premiering etter 4. og siste løp i februar. For å kunne få premie må en ha gjennomført minimum 3 av 4 løp. Poengsummen i di tre beste løpene teller (etter rangeringa 10-9-8-7 etc). De med 4 løp får 4 bonuspoeng.

¼ debutanter

Det var fantastiske løpsforhold, seks-sju grader, nesten helt vindstille og til arrangørenes store glede mange nye fjes fra omegnen. Uten å ha telt over og kryssjekket mot gammel statistikk antas det at i overkant av en fjerdedel av løperne deltok i Vinterkarusellen for første gang, blant annet en gjeng fra Bergsøy IL. Veldig hyggelig!

Løperne var en førstegangsdeltaker på 10 år, Theo Breivik Bakke fra Hasundgot IL, til 67 med Hareid ILs egen Odd Elvanes som har deltatt i over 130 løp siden Vinterkarusellen ble dratt i gang i 1980.

Veteran sårt savnet

Apropos Hasundgot IL: Det ble et litt spesielt løp for mange av deltakerne etter at mannen med flere starter i Grimstadvatnet Rundt enn noen andre, Kjell M. Fagerlund, plutselig døde like før Snipsøyrvatnet Rundt i oktober, nær 75 år gammel. Kjell hadde 133 starter i Grimstadvatnet Rundt, 32 (?) i Snipsøyrvatnet Rundt og deltakelse i samtlige (!) NordVest-Maraton. Det var knapt en løper i regionen som ikke var på hils med Kjell, som alltid dro opp stemningen med en munter replikk og en god latter når vi møttes.

De beste

Løyperekordene, Ådne Andersens 22:39 og Amalie Sætens 25:42, forble urørt denne gangen, men vi fikk flere meget sterke prestasjoner. Eksempelvis løp Kristian Nedregård (49) inn til 25:41 og seier i første løp. Dette er kun fire sekunder bak persen hans rundt vannet satt for over tjue år siden! Sammen med andremann Olger Pedersen fra Dimna som fulgte åtte sekunder bak var veteranen en godt stykke foran resten av feltet.

Ellers er det på sin plass å trekke frem 14-åringen Jørund Vatne Eriksen, Hareid IL som perset med 34:17, en forbedring på nesten seks minutter fra forrige sesong. Klart beste kvinne i årets første løp ble Birgitte Kvalsvik fra arrangørklubben med 31:50.

