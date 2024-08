Høgåsen rundt ble første gang arrangert i 1980. Løypa går på grusveger og godt ryddende skogstier. Løypa passerer fraflyttede skogskoier og nedlagte setervoller med en høydeforskjell på 300 m på den lengste løypa som helt nøyaktig måler 16,7 km.

Kun 15 deltakere, 8 aktive og 7 trimmere, stilte til start på de tre alternative distansene i årets utgave. I fjor tvang store vannmengder Oppstad IL til å avlyse løpet helt. Også i år slo uværet til i dagene før med mye regn og vind som nok må ta en del av skylden for det labre oppmøtet. De som gjennomførte var imidlertid veldig fornøyd, og takket for godt ryddet og merket løype!

På 17 km hadde ultraløperen Lasse Ringkilen fra Nord-Odal IL den klart beste tiden med sterke 1.19.48. Seiersmarginen til Fredrik Skårer fra Skarnes på 2. plass var på tilnærmet sju minutter.

Ingen kvinner stilte på den lengste løypa, men på 11 km (10,6 km) løypa hadde 15-åringen Serine Lilleseth Boisen fra Odal Skiklubb bestetid totalt med 1.11.31. Dette var over fem minutter bedre enn da hun vant distansen under i forrige utgave for to år siden.

Lasse Ringklilen løp inn til den beste tiden i Høgåsen rundt siden Oppstad IL restartet løpet i 2020 etter dvalen siden 2006. (Foto: Oppstad IL)

Fredrik Skårer var andremann som spurtet mot mål på det grønnet gresset på idrettsplassen. (Foto: Oppstad IL)

Serine Lilleseth Boisen da hun spurtet inn til seier i 2022. (Foto: Oppstad IL)