I Portugal starter vi dagen med enten morgenjogg på stranda eller yoga før frokost. Dersom du heller vil sove litt ekstra, er også det helt i orden. Stranda ligger der rett nedenfor hotellet, og det blir flere muligheter til å være med på yoga gjennom uka.



Yoga: Det gir en god følelse å legge inn en økt yoga på plattingen på stranda. (Foto: Marianne Røhme)



Flere venner: Det går bra å reise alene på treningsleir med Kondis. Du vil uansett bli inkludert og raskt knytte kontakt med nye potensielle venner. Her er det f.v.: Berit Nilsen, Linda Katalin Veres, Vigdis Gabrielsen Sandø og Sol Haugen som har funnet hverandre på Kondistur til Portugal med Springtime i mars 2023. (Foto: Marianne Røhme)

Løpetrening: Hver morgen kan du være med på løpetur på stranda og møte dagen med soloppgangen. Dette er en rolig restitusjonsjogg. På ettermiddagen er det varierte løpetreninger med ulike former for intervaller og noen rolige langturer. Her fra et naturreservat utenfor Castro Marim, beliggende sju kilometer fra hotellet. (Foto: Hilde Johansen)

Gjennom dagen kan du velge blant mange former for trening. Dette kan være trening med strikk, ball, pilates, dans eller ulike former for styrketrening.

Du kan lese mer om turen på Springtime sine nettsider. Her kan du også melde deg på. Legg merke til at det er flere hoteller å velge blant. Det er Hotel Dunamar som er arrangementshotellet.

Kondismedlemmer har rabatt på reisen. Rabattkoden finner du her.