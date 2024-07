Det er i Hardanger at årets NM-gull i motbakkeløp skal deles ut. Den 13. juli går nemlig Kvasshovden Opp, motbakkeløpet med start i Ulvik i Hardanger og mål på toppen av Kvasshovden, 1030 meter over havet. I år er det innlagt NM i motbakke, men det blir som vanlig også klasser for mosjonister som ikke ønsker å stille i norgesmesterskapet.

Kvasshovden Opp arrangeres i år for 16. gang. Det er 3. gang at løpet har NM-status, det var NM også i 2011 og 2017. Løpet har også inngått i Norgescupen 8 ganger siden 2008.

Natur og kultur

Kvasshovden Opp starter i Ulvik, som ligger ved sjøen, og målgang er på toppen av fjellet Kvasshovden, som er 1030 meter høyt. Dette er altså blant de drygeste motbakkeløpene her i landet, med mye stigning. Men som deltager får du en reise gjennom et variert landskap, fra kulturlandskapet med gårder oppover fjellskråningen fra Ulvik, gjennom gårdstun og over enger til høyfjellet på toppen, med utsikt i alle retninger.

Arrangørene ønsker flest mulig deltakere, og man trenger ikke å melde seg på NM i motbakkeløp, her er også en mosjonsklasse. Her blir det trukket premier på startnumrene, og man kan også velge om man vil gjennomføre hele distansen fra Ulvik, eller om man vil kjøre opp til Børsheim og gå derfra. Da blir det en litt snillere tur.

Gjennom løypen blir du også minnet på at Ulvik var hjembygden til dikteren Olav H. Hauge, som det er et eget museum for i bygden. I løypen er det plassert ut flere plakater med dikt skrevet av Olav H. Hauge.

Som i tidligere arrangement så har arrangørene også laget til et kulturelt innslag i helgen. Det blir konsert på kulturstedet Kvemmadokkje om kvelden.



Fristen for online påmelding er kl 12.00 fredag 12. juli



Dette er en av plakatene som du kan se i løypen: et dikt skrevet av Olav H. Hauge.

Deltagerne - Hanne Mjøen Maridal og en Norsemanvinner

Det er en uke til påmeldingsfristen går ut, så vi kan ikke si sikkert hvem som er favoritt når startskuddet går. Vinnerne fra i fjor er ikke på årets startliste: Renate Galleberg og Geir Steig.

Men et blikk på årets startliste viser noen sterke navn som har tenkt å kjempe om årets NM-tittel:

Hanne Mjøen Maridal løp tidligere i sommer to distanser i årets EM i friidrett: 10.000 meter og halvmaraton, der hun gjorde sterke løp og viste at hun er i form. Hun står på startlisten til årets NM i motbakke. Fjorårstreer Nora Markhus har også meldt seg på. Lisbeth Malm og Leni Økland er også gode bakkeløpere.

I herreklassen ser vi at Jon Breivold er påmeldt: han har tatt tre strake seire i Norseman triatlon, så han har kondisjon i toppklasse. Påmeldt er også Halfdan-Emil Færø, han vant løpet i 2022.

Av andre gode løpernavn finner vi Erling Hisdal, Øyvind Heiberg Sundby, Jens Dybvik, Espen Roll Karlsen og Bjørn Tore Kronen Taranger.



Løypen passerer gården Børsheim, som ligger på en hylle over Ulvikfjorden. Her ligger også kulturstedet Kvemmadokkje.





Kulturinnslaget på Kvemmadokkje om kvelden etter NM-løpet.