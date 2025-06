Det arbeides knallhardt på alle nivåer i norsk idrett for å oppnå full likestilling. Både innen idrettsledelse og deltakelse i konkurranser er kvinner gjerne kraftig underrepresentert, på tross av at de utgjør mer enn 40 prosent av de som driver med idrett i Norge.

– Det er en samfunnsviktig oppgave for oss å øke kvinneandelen, sier Kjetil Johansen i Offroad Finnmark.

Offroad Finnmark ble arrangert for første gang i 2008, med åtte deltakere. Den gang var det kun én kvinne på startstreken: Gerit Pfuhl. Siden den gang har kvinneandelen økt jevnt og trutt.

Og skal vi tro daglig leder Kjetil Johansen vil andelen øke fremover:

– Ja, det har vi stor tro på. Dagens kvinner brøyter vei for nye generasjoner. Jentene som vokser opp påvirkes av mor og bestemor som deltar i Offroad Finnmark.

Les også:

Offroad Finnmark har publisert løypene for 2025

Realisme?

Johansen forteller om et møte for tre år siden hvor nettopp dette var tema. Offroad Finnmark har et genuint mål om å øke andelen kvinnelige deltakere.

– For tre år siden satte vi det som for mange ble oppfattet som helt urealistiske målsetninger. Ett av disse konkrete målene var at omtrent hver tredje deltaker i Offroad Finnmark skal være kvinne.

– Vi blir helt euforiske når vi ser årets startliste som viser at 32 prosent av deltakerne i Offroad Finnmark 300 km Team er kvinner, sier han.

Mer sosial tilnærming

– Idrettsforskning viser gjerne at menn er større individualister enn kvinner. Det kan nok være forklaringen på hvorfor vi har størst kvinneandel i team-klassene våre. Både på 300 og 700 Team er det mer enn 30 prosent kvinner på startstreken i år, sier Johansen.

Det er nemlig mye forskning som forteller at kvinner liker konkurranser dårligere enn menn, men heller vektlegger andre kvaliteter.

– Kvinner legger mer vekt på det sosiale enn å konkurrere med hverandre. Opplevelsen og det å utvikle tilhørighet og sosiale relasjoner har tradisjonelt vært viktig for kvinner, sa idrettsprofessor Jorid Hovden til Aftenposten i 2022.

– Dette stemmer godt med våre erfaringer, kommenterer Kjetil Johansen. Han forteller at dersom vi ser på alle seniorklassene i Offroad Finnmark, fra 150 til 700 kilometer, utgjør kvinnene 21,6 prosent totalt sett. 375 har meldt seg på i disse distansene og 81 av disse er kvinner.

Linda Treseng og Nina Gässler var det første kvinnelaget som fullførte 700-distansen, det skjedde i 2018. (Foto: Morten Broks)

Ikke fornøyd

Dersom vi ser på de øvrige rittene i Offroad Finnmark, så har også Barneritt og Folkeritt mer enn 30 prosent jenter/kvinner på startstreken.

– I tre av våre totalt åtte ritt har vi altså mer enn 30 prosent kvinner og jenter. Det er bra, men vi er ikke fornøyde før totalen for alle rittene viser over 30 prosent kvinner, sier Johansen.

Det har vært en formidabel økning på 300 team-klassen. I fjor var kvinneandelen 19 prosent, mens denne altså har økt til 32 prosent i 2025. Johansen har problemer med å forklare denne enorme økningen:

– Det er vanskelig å forklare dette. Andre sykkelritt tar kontakt med oss og spør hvorfor vi har så mange kvinner med på startstreken. Da svarer jeg at vårt fokus på gjennomføring, fellesskap og opplevelser trolig er forklaringen. Det er ikke mye stress med resultater. Jeg tror summen av dette fører til at terskelen for å delta blir lavere for kvinnene.

– Dessuten er det noen tøffe kvinner som har gått foran og vi som ritt har fokusert på dette over lang tid, legger han til.

Han vil trekke frem noen kvinnelige syklister han mener har brøytet vei i «kvinnekampen». Deltakere som for eksempel Linda Treseng, Turid Karlstrøm, Gunnhild Berntsen, Nina Gässler og Sirill Pettersen Hammari har alle inspirert andre kvinner til å gjøre det de ikke trodde var mulig.

– Og det er nettopp det Offroad Finnmark handler om for veldig mange. Det handler om å vinne over seg selv og gjøre ting du ikke trodde du hadde kapasitet til, sier Johansen. Han mener listen over kvinner som har inspirert er lang, men trekker her frem bare et lite utvalg.

– I tillegg vil jeg fremheve Aleksandra Pedersen Skog som ikke bare er den yngste kvinnen som har fullført OF700. Hun er den yngste uansett kjønn som har fullført denne distansen. Hun var bare 22 år da hun gjennomførte, og det er en bragd vi vet har inspirert mange andre kvinner, sier han.

– Vi startet altså med én kvinne på startstreken det første året. Jeg er ikke i tvil om at de som har arbeidet med Offroad Finnmark opp gjennom årene siden 2008 har gjort mye riktig, slår Kjetil Johansen fast.

Alexandra Pedersen Skog er den yngste som har fullført 700-km-distansen i Offroad Finnmark. Det gjorde hun i 2023, som 22-åring. - Hun har inspirert mange kvinner, mener rittsjef Kjetil Johansen. (Foto: Anders Abrahamsen)