Kystleden Halvmaraton går på variert underlag - kjerrevei, sti, asfalt, strand – fra Horten til Tønsberg. Løpet ble første gang arrangert i 2010 da 142 deltakere fullførte. Siden økte deltakertallet omtrent årvisst fram til toppåret i 2019 med 598 fullførende.

I 2020 ble det på grunn av nedstengningene bare arrangert virtuelt løp. Det gav en knekk, men deltakertallet har siden 2021 igjen økt gradvis, og 2019-rekorden ble nesten slått i fjor da 595 fullførte. Med god værmelding og tilhørende god påmelding de siste dagene kan 600-grensa for første gang bli brutt på lørdag.

Det meldes nemlig om fine forhold for både løpere og funksjonærer, med sol og 18-20 grader. Den sørvestlige brisen som er meldt, vil bety motvind, men dette er uansett ingen perseløype. Sjøl om løypa er forholdsvis flat, så er det så mye sti, strand og kjerrevei at de fleste må plusse på en god del minutter sammenligna med ei flat asfaltløype. Kystleden-løypa er heller ikke kontrollmålt i løpet av de siste fem åra, noe som betyr at tider fra løpet ikke vil komme på statistikken.

Men som opplevelsesløype skårer den høyt. Liker en variasjon i underlag, vakker natur og lukt av sjø er Kystleden Halvmaraton et godt valg.

Arrangøren i Tønsberg Triathlon har laga en video der en får være med gjennom hele løypa. Videoen ble tatt opp på en heller regnvåt dag, og på en gjennomsnittlig augustdag vil det være en god del tørrere enn det en får inntrykk av her:







Det er også mulig å starte i mosjonsklasse uten tidtaking med start en time før ordinærstarten som går klokka 14. Arrangøren setter opp busser fra målområdet nord for Tønsberg til starten i Horten.



Mer info på Kystleden Halvmaratons heimeside

Kondis-reportasje fra Kystleden Halvmaraton i fjor





I en avisartikkel i avisa Gjengangeren i 2010, forfattet av tidligere NM-vinner på maraton, Vidar Kalnes, får vi et innblikk i bakgrunnen for Kystleden Halvmaraton.





Løypa er variert og byr på både blomsterenger og rullestein. (Foto: Kjell Vigestad)



Løperne legger ut fra start i en solfylt 2021-utgave av Kystleden Halvmaraotn. Teller en med den virtuelle versjonen i 2020, arrangeres løpet i år for 15. gang. (Foto: Arvid Klokk)