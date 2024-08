Over 6000 løpere er ventet å delta i de sju løpene som markerer avslutningen av Vasaloppets sommeruke som lørdag foruten Ultravasan 90 også omfatter Ultravasan 45 og Trailvasan 30.

Rekordantallet 1401 deltakere startet lørdag morgen på Ultravasan 90 på det som har blitt kalt «Svenske ultraløpingens julaften». Foran seg hadde de 92 kilometer i Vasaloppstraséen. Det var bare 5 grader i Berga by i Sälen da den magiske starten gikk klokken 05.00, men solen kom opp og varmet både deltakere og publikum. Ved første målgang midt på dagen var det 18 grader i Mora, og det ble en fantastisk dag for løping.

Starten på Ultravsan 90 i Berga By kl 05:00. (Foto: Vasaloppet)

Ultravasan 90 - kvinner

Laila Kveli som representerer Namdal Løpeklubb var ca. tre minutter bak den polske forhåndsfavoritten Dominika Stelmach på første halvdel. Fra Evertsberg med 43 km igjen til Mora var imidlertid trønderen klart sterkest og vant med ti minutters margin på 7:18:24.

10 beste:

1 Kveli, Laila (NOR) Namdal Løpeklubb, 7.18.24

2 Stelmach, Dominika (POL) Stelmach Team - The art of distance, 7.28.35

3 Lundell, Madeleine (SWE) Vänersborgs AIK, 7.46.31

4 Sjögren, Susanna (SWE) Falun, 7.49.19

5 Olsmats, Eleonora (SWE) Djursholm, 7.58.59

6 Ericsson, Ellinor (SWE) Umara Sports Club, 8.03.26

7 Smedman, Sofia (SWE) Craft run team, 8.10.07

8 Parnebo, Jessica (SWE) Kville IF, 8.27.15

9 Sundquist, Moa (SWE) Sportcity Skellefteå, 8.27.39

10 Miracolo, Sophia (SWE) Yxlan, 8.28.23



Spurtpriser Ultravasan 90 Damer 2024

Mångsbodarna. Dominika Stelmach, 2.01.32

Bergspris Evertsberg. Dominika Stelmach, 3.57.35

Hökberg. Laila Kveli, 5.51.05

Alle resultater

Pallen Ultravasan 90 kvinner. (Foto: Ragnhild Audestad)

Ultravasan 90 - herrer:



Også Norges beste i herreklassen, Strindheim-løperen Ebrahim Abdulaziz, startet kontolllert og var ca. åtte minutter bak lederen, Olle Meijer fra Hälle IF vel halvveis i Everstsberg. Norges ultra-landslagsmann kuttet deretter forspranget som var nede i mellom et og to minutter på de to siste kontrollene. På den siste mila inn til Mora dro imirdetid fjorårsvinneren litt i fra igjen og vant på 6:15:19, snaue fire minutter foran Abdulaziz.

Olle Meijer vinner Ultravasan 90 2024. (Foto: Vasaloppet)

Pallen for herrer etter Ultravasan 90. (Foto: Marit Berg Bjerknes)

Ebrahim Abdulaziz med blomster og bonus for sin 2. plass i Mora lørdag ettermiddag. (Foto: Marit Berg Bjerknes)

10 beste:

1 Meijer, Olle (SWE) Hälle IF, 6.15.19

2 Abdulaziz, Ebrahim (NOR) Strindheim IL, 6.19.04

3 Lantz, Johan (SWE) Hoka / Ockelbo SK, 6.34.12

4 Lantz, Joacim (SWE) Ockelbo, 6.35.27

5 Enell, Alfons (SWE) SOL Tranås, 6.46.54

6 Anfält, Erik (SWE) Örebro AIK, 6.48.45

7 Klasén, Jakob (SWE) Tyresö, 6.54.45

8 Olsson, Oscar (SWE) Team Längdskidspecialisten, 7.06.25

9 Lagerskog, John (SWE) Trångsvikens IF, 7.07.15

10 Lundegård, Andreas (SWE) FK Studenterna, 7.17.26



Spurtpriser Ultravasan 90 Herrar 2024

Mångsbodarna. Anton Gustafsson, 1.40.53

Bergspris Evertsberg. Olle Meijer, 3.17.53

Hökberg. Olle Meijer, 4.58.57

Alle resultater

Ultravasan 45 og Trailvasan 30

Jesper Lundberg og Malin Starfelt vant Ultravasan 45, mens Andrew Davies og Lovisa Modig vant Trailvasan 30. Beste norske var Ingvild Aurdal fra Romerike Ultraløperklubb med 5. plass og Pål Åge Joten fra Åbogen med 8. plass på 45 km, og Sofie Mohn fra Magnor UL på 7. plass på 30 km.

Fra starten på Ultravasan 45 med beste nordmann, Pål Åge Joten, midt i bildet i sort singlet side om side med den doble Ultravasan-vinneren i 2014 og 2015, Jonas Buud, som ble 3. mann på halvdistansen i år. (Foto: Vasaloppet)

Kondis kommer med mer om den norske innsatsen senere!