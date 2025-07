- Det kan ikke gjøres bedre, dobbeltseier til rommet, sa Eirik Langedal Brevik med et smil etter dagens VM-mellomdistanse i Kuopio.

For det var de to romkameratene Eirik Langedal Breivik og Kasper Fosser som var best da det i dag handlet om mellomdistanse i skogene like utenfor VM-byen Kuopio.

- Det føles helt nydelig, sa gullvinner Langedal Breivik da seieren var et faktum.

- Løpet mitt er veldig bra, jeg har bare noe småtteri av tidstap. Jeg har tatt det metodisk hele veien, post for post. Og på slutten hadde jeg krefter til å kjøre på litt ekstra, fortsatte lysluggen som i dag var drøye halvminuttet bedre enn Kasper Fosser.

Anton Johansson – på 3. plass – var drøye minuttet bak dagens mann. Han kan nå skilte med både EM- og VM-gull på mellomdistanse;

- Det er bare fantastisk.

Fosser gjorde også sine saker bra i dag, men det holdt «bare» til sølv, bak lag- og romkameraten;

- Jeg har løpt veldig bra teknisk, og fysisk følte jeg meg også bra. MEn i dag må jeg bare «ta av meg hatten» for Eirik (Langedal Breivik), sa Fosser.

For Fosser er det kanskje likevel morgendagen – altså langdistansen, hvor han er regjerende verdensmester som er mesterskapets viktigste øvelse:

- Jeg løper for gull i morgen, sa han før det bar videre til blomsterseremoni.

Lukas Liland og Jørgen Baklid gjorde også sine saker bra i skogene i finske Kuopio, og ble belønnet med henholdsvis 9.- og 14. plass.

Andrine Benjaminsen var beste norske dame i dag med 4. plass.

- Jeg har gjort et stabilt løp, med bare noen småfeil, sa Andrine Benjaminsen etter dagens VM-mellomdistanse i finske Kuopio.

Da var Benjaminsen best av de norkse damene, men måtte se hele tre svenske jenter foran seg da Tove Alexandersson vant foran Sanna Fast og Hanna Lundberg.

- De er veldig sterke, erkjenner Benjaminsen.

Som altså måtte ta til takke med 4. plass, med drøye minuttet opp til siste pallplass:

- Det er – selvfølgelig – litt skuffende med en 4. plass, men jeg har – som sagt, gjort et greit løp hvor jeg kan «skrape sammen» halvannet minutt i tidstap.

Under forrige skogs-VM, for 2 år siden i Sveits, ble det medalje på Benjaminsen på langdistanse, og det kommer nå i morgen:

- Jeg satser på revansje i morgen, hilser en offensiv norsk løper.

Offensiv i dag var også Pia Young Vik og Marie Olaussen, men det ble noe tidstap på veien fra start til mål, dermed endte denne duoen med henholdsvis 12.- og 13. plass på VMs første øvelse. Vm fortsetter – som nevnt – med langdistanse i morgen.

Kilde: Norsk orientering

WOC 2025