Flømyrløpet er sjuende løpet i Sørdalskarusellen og ble arrangert for 24. gang. Start og mål var ved Skurvbrua ved Nordseterveien 6 km ovenfor Lillehammer. Løpet arrangeres av Litrim, der Fjellpulken var løpssponsor.

Resultater fellesstarten

Resultater virtuelt

The Winner. Den tidligere skiskytteren, Lars Berger fra Madshus, gjorde et kjempeløp og ble raskeste herreløper med tiden 21:47,9.

Duell. Det ble en skikkelig duell om andreplassen i fellesstarten mellom Mads Buhaug (1374) fra Øyer-Tretten IF og Jørgen Krogsæter (1369) fra Stampa Run Club, en duell som Mads vant med vel ett skund. Disse to løperne konkurrerer også om å vinne årets Sørdalskarusell sammenlagt, der Jørgen nå leder med 5 sekunder foran Mads etter en total løpstid på vel 2 timer etter 7 av 10 løp i karusellen.

Raskeste kvinne. Fjorårsvinneren Karoline Erdal ble igjen raskeste kvinne med tiden 24:56,6, vel 7 sekunder foran Ida Børset Westad.

Nok en Duell. Det ble også duell om 4. plassen i fellesstarten som Torger Haukåen (1351) fra Sør-Vekkom Lauparlag vant, vel to sekunder foran Harald Øygard (1343) fra Rogne.

Mål i sikte. Ida Børset Westad gjorde nok et sterkt løp og ble nest raskeste kvinne, her i flott driv mot mål.

Tretten år. Kristin Haug (37) fra Lillehammer IF er vare trette år gammel og gjorde nok et kjempeløp. Hun ble tredje raskeste kvinne i fellesstarten, bare 52 sekunder bak vinneren Karoline Erdal. Kristin leder også Sørdalskarusellen klart sammenlagt blant kvinnene etter syv av 10 løp. Bak Kristin følger her Even Karlsen (104) fra Karv AS i klasse aktiv M 20 – 35 år, Aleksander Sliper (1359) fra LSK i klasse M 30 – 39 år, Ragnhild Haukåen (1350) fra Sør-Vekkom Lauparlag i klasse K 20 – 29 år og Ørjan Ovrid Tistel (1320) fra Nordre Ål Løperklubb i klasse M 40 – 49 år.

Sprek 51-åring. Lars Braastad fra Sør-Vekkom Lauparlag ble igjen vinner av klasse 50 – 59 år, slik han har gjort i samtlige syv løp hittil i Sørdalskarusellen.

Gjørmehull. 18 år gamle Helena Leppla-Richart fra Tyskland var uheldig og mistet en av skoa i et et gjørmehull. Skoa ble funnet igjen og hun kom seg på føttene igjen med god hjelp fra andre deltakere. Helena fullførte løpet i fin stil på den fine tiden 33;44.