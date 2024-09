Det var tre heat på 800 meter i klasse G-17, med seeding som satte de beste opp i det tredje og siste heatet.

I tredje heat var det Sondre Søgård Lehmann som gikk hardest ut fra start, og Lars Johansson Hauge hengte seg på. Disse to fikk raskt en luke til resten av feltet. Inn mot passering overtok Lars Johansson Hauge initiativet, og fikk noen meter som Sondre Søgård Lehmann aldri klarte å hente inn. Slik ble også settingen på målstreken, men bak dem ble det utkjempet en duell om bronsemedaljen mellom Lukas Buncic og Philip Storm Regbo Gulbrandsen. Her ble det Lukas Buncic som sørget for at også bronsen gikk til Lørenskog.

Heat 1 ble vunnet av Sven William Nevin fra Strindheim IL. Heat 2 ble vunnet av Iver Volden fra Vollan IK. I begge disse heatene fikk stort sett alle forbedret sine personlige bestetider.



Lars Johansson Hauge kan nå kalle seg ungdomsmester på 800 meter. (Foto: Torbjørn Fjellheim)

Resultater 800 meter G-17, sammenlagt:

Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 611 Lars Johansson Hauge SK Vidar 1,52,45 1,52,45 1,53,69 2 439 Sondre Søgård Lehmann Lørenskog FriIL 1,54,67 1,54,15 New PB 3 435 Lukas Buncic Lørenskog FriIL 1,54,47 1,54,47 1,55,52 4 745 Philip Storm Regbo Gulbrandsen Ullensaker/Kisa IL 1,55,13 1,55,13 1,55,60 5 597 Aron Mathisen Askim Sem IF 1,56,13 1,56,13 1,56,52 6 674 Sven William Nevin Strindheim IL 2,06,91 1,57,97 New PB 7 662 Jesper Dypvik Kvaale Steinkjer FIK 1,59,35 1,59,35 1,58,15 New PB 8 397 Ole Jacob Ellevold Kongsvinger IL 1,59,47 1,59,47 1,58,29 New PB 9 778 Iver Volden Vollan IK 1,59,38 1,59,38 1,58,63 New PB 10 133 Øyvind Magnus Morstøl Fyllingen IL 1,59,53 1,59,53 1,58,79 New PB 11 654 Fredrik Hesjedal-Tronstad Spydeberg IL 2,00,39 2,00,39 1,59,34 New PB 12 787 Noah Digernes Merheb Dimna IL 2,05,35 2,05,45 2,00,27 New PB 13 217 Jonas Hole Sletten IF Sturla 2,01,61 2,01,61 2,00,48 New PB 14 396 Karsten Ellevold Kongsvinger IL 2,02,68 2,01,87 2,01,07 New PB 15 488 Amund Nybakke Oppegård IL 2,05,62 2,05,62 2,01,16 New PB 16 190 Marius Pedersen Haugesund IL 2,02,07 2,02,07 2,01,38 New PB 17 739 Markus Bye Jacobsen Ullensaker/Kisa IL 2,03,30 2,03,30 2,01,80 New PB 18 41 Jonas Nordviken Bøler IF 2,05,46 2,05,46 2,02,27 New PB 19 45 Torje Bronken Steine Bøler IF 2,06,33 2,06,33 2,03,32 New PB 20 134 Sondre Røed Momrak Fyresdal IL 2,08,23 2,08,23 2,03,47 New PB 21 732 Håkon Prøsch Johnsen Ullensaker/Kisa IL 2,02,62 2,02,62 2,03,51 22 609 Iver Johan Andreassen-Holm SK Vidar 1,57,75 1,57,75 2,04,05 23 199 William Hurum Syvertsen Herkules Friidrett 2,10,01 2,10,01 2,08,97 New PB 24 768 Jovard Tunestveit Karlsen Varegg Fleridrett 2,14,54 2,11,83 2,10,15 New PB 25 159 Eskil Ekenes Halden IL 2,14,83 2,12,43 New PB 26 658 Andreas Høvik Ekerhovd Stadsbygd IL 2,13,18 2,29,95



Passering halvveis: Lars Johansson tar seg forbi Sondre Søgård Lehmann, og holder posisjonen helt inn. (Foto: Torbjørn Fjellheim)