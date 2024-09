Lars Olaf Haaheim imponerte stort da han krysset målstreken som vinner av Styrkeprøven Rett Vest Extreme. Med en tid på 8.20.41 var han suveren i det krevende 60 kilometer lange fjelløpet som starter ved BIR-stasjonen i Samnanger og avsluttes i Kjøkkelvik, Bergen. På andreplass kom Njål Pedersen fra Skedsmokorset, 35 minutter bak Haaheim, mens Fredrik Hausmann fra Bamford 1869 tok tredjeplassen med tiden 9.44.25.





Vinner av ekstremvarianten, Lars Olaf Haaheim. (Foto: Arrangøren)

Ekstremvarianten av løpet omfatter hele 10 fjell, og det var spesielt det våte terrenget som skapte utfordringer for løperne i år. Løpsleder Trine Hysing Dahl kunne fortelle at "Løypa er jo som vanlig veldig krevende, men det var ekstra tungt og vått i terrenget i år. Men nydelig vær." Vinnertiden ble enda mer imponerende ved at Haaheim klarte å ta igjen alle bortsett fra tre av løperne som deltok på den kortere 8-fjell varianten.



Se alle resultater her



8-fjellsløpet: Sterke tider og harde kamper

På den «kortere» 45 kilometer lange distansen, som dekker åtte fjell, var det Morten Haugsvær fra Trondheim som tok seieren i herreklassen med tiden 5.22.40. Mathias Nesgård fra Fjellhug Vereide IL fulgte på andreplass, snaue 56 minutter bak, mens Mikkel Galåen fra Kjelsås tok tredjeplassen.





Morten Haugsvær var første løper i mål etter klatring over 8 fjell. (Foto: Arrangøren)

I kvinneklassen var det Sylwia Kaczmarek fra Team Arduua som seiret med en tid på 7.26.32, rundt 14 minutter foran Ricke Celine Sandø Jenssen og Benedikte Jacobsen, som kom på henholdsvis andre og tredjeplass.





Sylwia Kaczmarek var den raskeste av alle damene over fjellene. (Foto: Arrangøren)







Ricke Celine Sandø Jessen ble nummer to på 8-fjell (Foto: Arrangøren)



- For et løp!! Jeg sier hver gang til meg selv: Hvorfor i huleste utsetter jeg kroppen min for denne smerten? Nettopp fordi det er ett sykt adrenalin, ikke minst kjekke folk og en sinnsyk god følelse når man kommer i målstremt våte og glatte forhold, skriver Ricke Celine Sandø Jessen som kom på andreplass.



Totalt 216 deltakere fullførte en av de to alternativene, 8 eller 10 fjell



Slitne, men fornøyde løpere

Trond-Ove Wik fra Bjørnafjorden, som deltok på 8-fjellsløpet, var svært fornøyd med egen innsats.

- Det er personlig rekord med 20 minutter, så det må jeg være godt fornøyd med, sa han til Os & Fusaposten. Han beskrev løpet som en stor utfordring på grunn av det våte terrenget, men også som en fantastisk opplevelse.



Humoristisk uttrykte en annen løper sin takknemlighet til arrangørene på Facebook:

Dere i Rett Vest - takk for et supert organisert løp. Ble DNF her dessverre… Men har dere, Trine Hysing Dahl, vurdert å plassere ut en psykolog, eventuelt en prest i bakken opp mot Ulriken? Den var dryg…





Det er mange muligheter til å nyte god utsikt på vei fra start til mål i Styrkeprøven rett vest. (Foto: Arrangøren)



En vellykket 36. utgave av Styrkeprøven Rett Vest

Årets utgave av Styrkeprøven Rett Vest ble den 36. i rekken, og til tross for utfordrende forhold fullførte mange av deltakerne med sterke resultater. Som arrangørene sa på forhånd: "Det kommer til å bli vått, det kommer til å bli tungt, du kommer kanskje til å lure på hvorfor dette var en god idé. MEN vi lover at når du krysser målstreken på Kjøkkelvik skole er det verdt alt strevet!"



