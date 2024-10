To mann løp under 2:30 i løpet som ble vunet av tyskeren Carlo Nenast på 2:28:31. Raknes var 3. mann i sin aldersklasse, M35. Ytterligere fem nordmenn, Kristoffer Braband, Øyvind Flobergseter, Øivind Christian Thuen, Atle Sandbekken og Henning Hansen kom inn under tre timer i løpet som hadde nesten 5000 fullførende på maratondistansen.

Fem løpere fra nystartede Lørenskog Løpeklubb fullførte Budapest Maraton (fra venstre) Lars Peter Raknes, Sindre Torsnes, Kristoffer Brabrand, Thuen, Øivind Christian Thuen og Henning Hanssen. (Foto: Privat)

Kvinneklassen ble vunnet av ungarske Ágnes Szonja Garai på 2:54: 46. Her ble Hedvig Amble Holtmann beste norske på 3:29:16 og 61. plass totalt. Det ga Oslo-kvinnen en 6. plass i alderskategori W25.

Løpets nettsider

Løpets facebookside

Fem beste menn: Rank Cat.rank Name Nat City Cat. Half Net time Gun time 1 M35/1 Nenast, Carlo GER Ingelheim M35 01:12:35 02:28:31 02:28:35 2 M20/1 Vásárhelyi Máté HUN Budapest M20 01:12:36 02:29:36 02:29:37 3 M30/1 Jenkei Péter HUN Budapest M30 01:12:35 02:32:43 02:32:45 4 M35/2 Bódis Tamás HUN Budapest M35 01:12:36 02:33:23 02:33:26 5 M30/2 Kuusik, Alex GBR Amsterdam M30 01:18:22 02:37:01 02:37:25 Norske: 6 M35/3 Raknes, Lars Peter NOR RASTA M35 01:18:06 02:37:20 02:37:21 29 M35/12 Brabrand, Kristoffer NOR Rasta M35 01:24:51 02:49:22 02:49:27 48 M30/9 Flobergseter, Øyvind NOR Ingeberg M30 01:25:22 02:52:12 02:52:17 78 M40/10 Thuen, Øivind Christian NOR Rasta M40 01:26:36 02:57:20 02:57:31 97 M45/11 Sandbekken, Atle NOR Oslo M45 01:29:11 02:58:54 02:59:03 111 M40/13 Hanssen, Henning NOR Lørenskog M40 01:28:15 02:59:38 02:59:57 137 M35/33 Schjerpen, Jon NOR Oslo M35 01:32:26 03:04:26 03:05:23 176 M30/40 Schwarz, Mathis NOR BERGEN M30 01:30:47 03:08:34 03:09:01 190 M50/18 Christensen, Bjorn NOR Moss M50 01:34:34 03:09:03 03:09:53 208 M30/44 Karlsen, Sebastian NOR Bergen M30 01:34:57 03:10:04 03:10:31 215 M25/40 Mathiasen Gabriel NOR Haugesund M25 01:35:52 03:10:23 03:12:01 242 M25/46 Nordby, Mads NOR Tranby M25 01:37:32 03:12:11 03:14:00 298 M40/37 Sand, Høvard Lyngvi NOR Drammen M40 01:35:00 03:15:54 03:16:15 329 M45/40 Løwe, Per Kristian Lie NOR Blommenholm M45 01:29:45 03:17:35 03:18:08 340 M45/45 Knai, Ole NOR RåHOLT M45 01:39:46 03:18:14 03:18:51 371 M40/52 Kristoffersen, Thomas NOR Moss M40 01:34:33 03:19:32 03:20:24 388 M30/69 dos Santos, Nicolas NOR Bergen M30 01:39:49 03:20:46 03:21:12 409 M55/7 Hellum, Knut NOR Moss M55 01:42:20 03:22:10 03:24:06 421 M50/44 Christensen, Tommy NOR Oslo M50 01:32:36 03:23:02 03:23:54 466 M25/75 Hoff, Lars Gustav NOR Gjer?y M25 01:43:45 03:24:26 03:29:18 488 M30/80 Torsnes, Sindre NOR Rasta M30 01:37:20 03:25:18 03:25:39 642 M20/38 Gjerde, Emil NOR Fisk? M20 01:46:47 03:29:50 03:34:43 676 M20/42 Kilebu, Johannes NOR Manstad M20 01:46:45 03:31:11 03:36:04 721 M20/44 Eklund, Marius NOR Bergen M20 01:43:44 03:32:54 03:37:47 753 M55/24 Førlie, Asbjørn NOR Narvik M55 01:32:35 03:33:56 03:34:34 900 M50/106 Michelsen, Ketil NOR Oslo M50 01:46:00 03:39:31 03:45:11 950 M25/138 Olesen, Alexander Vium NOR Oslo M25 01:49:19 03:40:55 03:47:26 1776 M35/238 Hynne, Erik NOR Vestskogen M35 02:02:40 04:00:44 04:11:18 1921 M35/252 Dagsland, William NOR Haugesund M35 02:02:04 04:05:09 04:19:04 2041 M35/266 Nilsen, Sigve prof NOR Levanger M35 02:09:28 04:09:37 04:24:28 2309 M50/290 Bjørlo, Geir Jota NOR Hamar M50 02:04:14 04:17:16 04:31:08 2368 M40/356 Misund, Bjarte NOR Vestskogen M40 02:02:41 04:19:11 04:29:44 2513 M45/395 Fagerfjord, Frode NOR Kvaløya M45 01:59:16 04:24:00 04:35:34 2548 M50/322 Bjørgan, Johnny NOR Trondheim M50 01:57:56 04:24:52 04:34:01 2609 M30/348 Osmundsen, Høkon NOR Budapest M30 02:07:31 04:26:48 04:37:07 2656 M65/31 Matre, Reidar NOR Stavanger M65 02:09:34 04:28:12 04:42:03 2686 M25/354 Bronlund, Petter NOR Pápa M25 01:56:06 04:29:05 04:34:00 2889 M25/378 Porsmyr Andersen, Sigurd NOR Fredrikstad M25 02:04:37 04:38:29 04:43:23 2957 M30/379 Harestad, Snorre Alm NOR Stavanger M30 02:19:44 04:40:54 04:50:17 Kvinner: 1 W35/1 Garai Ágnes Szonja HUN Budapest W35 01:25:45 02:54:46 02:54:51 2 W30/1 Dassy, Héléne BEL Erpent W30 01:25:46 02:56:19 02:56:27 3 W35/2 Kovács Éva Margit Dr. HUN Budapest W35 01:29:13 02:57:59 02:58:26 4 W20/1 Kaartinen, Oona FIN Järvenpää W20 01:29:04 02:58:06 02:58:34 5 W40/1 Selapugina, Olga RUS Nová Dubnica W40 01:26:57 03:00:20 03:00:39 Norske: 60 W25/6 Holtmann, Hedvig Amble NOR Oslo W25 01:45:06 03:29:18 03:34:08 73 W30/14 Eliassen, Marie NOR Oslo W30 01:46:08 03:33:00 03:37:52 117 W25/16 Løwe, Pernille NOR RYKKINN W25 01:49:30 03:41:16 03:43:12 150 W50/13 Norheim, Beate NOR Stavanger W50 01:45:54 03:45:07 03:46:23 170 W50/16 Løwe, Karen NOR Rykkinn W50 01:53:26 03:47:02 03:48:58 184 W25/24 Thraning, Katarina NOR Oslo W25 01:53:33 03:48:49 03:58:07 201 W25/29 Moseby, Ingvild Persson NOR Oslo W25 01:52:36 03:50:25 03:56:17 213 W30/36 Døssland, Kaja NOR Oslo W30 01:54:37 03:52:12 03:57:52 238 W30/38 Kolsum, Sofie NOR Oslo W30 01:56:14 03:54:27 04:06:22 239 W35/39 Kolsum, Ina NOR Tromso W35 01:56:14 03:54:28 04:06:22 448 W45/62 Løwe, Marianne Lie NOR Blommenholm W45 02:04:06 04:12:12 04:21:51 530 W25/78 Bjoerlo, Aurora NOR Barcelona W25 02:04:18 04:17:17 04:31:08 594 W50/62 Sandbekken, Heidi Gjerde NOR Oslo W50 02:03:49 04:23:11 04:32:29 839 W60/13 Harestad, Christine Alm NOR Fogn W60 02:19:44 04:41:59 04:51:22 842 W55/32 Thraning, Nadia NOR Oslo W55 02:18:08 04:42:13 04:57:14 896 W25/124 Harestad, Marte Alm NOR Hamar W25 02:19:44 04:48:05 04:57:28 1049 W50/108 Vorland, Nina NOR Kvaløya W50 02:32:08 05:03:56 05:22:31 1173 W50/122 Dreyer, Ingunn NOR Tromsø W50 02:33:25 05:29:08 05:47:44

Alle resultater