Fyr til fyr er et fjellløp der man kan velge mellom 43.5 km konkurranse og mosjon med tid, 23 km konkurrranse , stafett og gå valgfri etappe/er.



For ei viktig sak, FYR TIL FYR 2025 - Vi går saman for ei god sak - Forsking på barnedemens, støtt spleis.

Fyr til Fyr sin nettsider med bilder og flere bilder kommer nok etterhvert

Fra fyr til fyr sin Facebookside

Videoreportasjer fra løpet på Sportsheim.no



Alle resultater Fyr til Fyr 2025



Topp 3 på hel distanse, 43,5 km





Topp 3 på Halv fyr til fyr fra Heid, 23 km