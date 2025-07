Rástegáisái stod som vanlig støtt i sentrum for det 12 kilometer lange motbakkeløpet med 1000 høydemeter fra Levajohka og opp til fjellets karakteristiske topp.

Totalt stilte 87 deltakere til start, og med trimmere og heiagjenger ute i løypa, anslår arrangøren at godt over 110 personer var med på årets arrangement. Finnmark Skikrets kaller løpet «den perfekte sommertreninga», ikke minst for de mange junior-skiløperne fra Øst-Finnmark som stilte til start.

Lauritz Harila og Maja Sildnes Olsen var raskest

Raskest til topps var Lauritz Harila fra Vadsø, som vant løpet med tiden 1.19.53. På andreplass fulgte Magne Henriksen fra Nordreisa IL, bare 28 sekunder bak Harila med 1.20.21. Tredjeplassen gikk til Hågen Bordi Øvergaard fra Sandnes IL med 1.23.02.

De 10 beste menn

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Lauritz Harila Vadsø Menn 40-59 år 01:19:53 2 Magne Henriksen Nordreisa Idrettslag Menn 15-39 år 01:20:21 3 Hågen Bordi Øvergaard Sandnes IL Menn 15-39 år 01:23:02 4 Alexander Kristiansen Polarstjernen IL Menn 15-39 år 01:25:27 5 Fredrik Sagen Michelsen Kirkenes Menn 15-39 år 01:25:32 6 Ole Georg Pettersen Sirma IL Menn 40-59 år 01:31:44 7 Iver Jørstad Braut Oppdal SK Menn 15-39 år 01:32:56 8 Ole Johnas Haldorsen Kirkenes Omeng Skiklubb Menn 15-39 år 01:35:30 9 Vetle Njarga Øien Faaberg IL Menn 15-39 år 01:40:06 10 Joakim Pettersen #Langvasseid lam Menn 40-59 år 01:44:41



I kvinneklassen imponerte 16 år gamle Maja Sildnes Olsen fra Kirkenes og Omegn Skiklubb. Skitalentet, som tidligere i år ble nummer fem på 5 km under Hovedlandsrennet i Holmenkollen, løp til topps med tiden 1.39.19. Nest raskest var Franziska Skogsholm fra Rena på 1.40.50, mens Julie Johansen Trosten fra arrangørklubben Sirma IL sikret tredjeplassen med 1.42.53.



Maja Sildnes Olsen var best av kvinnene. (Foto: Sirma IL)



De 10 beste i kvinneklassen

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Maja Sildnes Olsen Kirkenes og Omegn Skiklubb Kvinner 15-39 år 01:39:19 2 Franziska Skogsholm Rena Kvinner 15-39 år 01:40:50 3 Julie Johansen Trosten Sirma IL Kvinner 15-39 år 01:42:53 4 Elin Högstrand IL Nordlyset Kvinner 15-39 år 01:48:31 5 Risten Somby Sirma IL Kvinner 40-59 år 01:49:10 6 Monika Kransvik Lofoten Løpeklubb Kvinner 40-59 år 01:51:32 7 Iris Katrine Horsbøl Kirkenes og Omegn Skiklubb Kvinner 15-39 år 01:55:34 8 Berit Njarga Finstad Sportsklubb Kvinner 40-59 år 01:59:37 9 Inger Eline Fjellgren Sirma IL Kvinner 15-39 år 02:06:26 10 Mari Marttinen Ivalo Kvinner 40-59 år 02:12:57



Etter løpet var det godt for mange å kjøle seg ned i Levajohka, etter å ha forsert 12 kilometer og 1000 høydemeter opp til Øst-Finnmarks høyeste punkt.



