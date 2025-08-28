Starten var på oversiden av Håkons Hall med mål på sletta i Lysgaardsbakken. Deltakere under 12 år hadde en kortere løype på ca 4 km.

Totalt var det 251 som fullførte årets Olympiaparkløp, 112 under fellesstarten onsdag kvelde og 139 som løp virtuelt tidligere i uka.

Det neste løpet i Sørdalskarusellen er Vegmuseumsløpet, virtuelt i tiden lørdag 30. august til tirsdag 2. september og fellesstart onsdag 3. september kl. 1830.

Resultatene fellesstarten

Resultatene virtuelt

Leif Christian Tallaksen har akkurat passert Nybu og de verste stigningen begynner. Leif Christian hadde ennå følge med Vegard Børsheim, men ikke lenge etter dette bilde ble tatt fikk han en bra luke som økte utover i løpet. I mål var han 1:26 minutter foran nummer to i mål og halvminuttet foran tiden sin i 2023. Det var han godt fornøyd med. Vergard endte på 5. plass totalt.

En innbitt Ragnhild Haukåen fra Sør-Vekkom Lauparlag er her på oppløpssiden til sin 3. seier på rad i Olympiaparkløpet med en tid som er 1:30 minutt bedre enn tiden sin i 2023.

Nummer to totalt ble Vegard Hamnes (25) foran Mads Buhaug (1517) og Torgeir Haukåen (105). Vegard leder topplista etter 8 løp og det er et langt steg til nummer 2 Vegard Børsheim og Øyvind Hasli nummer tre.

Marte Kjøren ble nummer 2 blant kvinnene i dag og økte med det sin lederposisjon i Topplista. På de neste plassene følger Merethe Braathen Sinnes og Ine Løvliene Hamnes.

Merethe Braathen Sinnes (61) fra Lillehammer IF som ble nummer to i klasse K 40 – 49 år leder her en gruppe løpere vel en km etter at boligområdet Nybu er passert og før de verste stigningene. Bak følger Kari Lier (75) fra Ring IL som vant klassen K 40 – 49 år, Stian Snoensgjelen Skartlien (1471) ble nr. to i M 12 – 15 år, Eskil Homb (14) i klasse M 30 – 39 år, Hanne Bjørnvolden (1482) i klasse K 40 – 49 år og Ole Amund Øvstehage i klassen M 40 – 49 år.

Suverene Lars Braastad fra Sør-Vekkom Lauperlag vant klassenM 50 – 59 år med en tidsmargin på nærmere 5 minutter. Her er han på oppløpet mot mål på Ringmuren ved Lysgårdsbakkene hoppanlegg.

Even Andreas Røed fra Roterud IL vant klassen M 40 – 49 år

Det dannet seg fort grupper med løpere bare en kilometer etter start. Her ser vi Torstein Hermansen (88) fra NTG i klassen M 30 – 39 år, foran Sondre Bolstad (1479) fra Nordre ÅL løperklubb i klasse M 40 – 49 år, videre Johan Melbø (186) fra Vingrom Il som ble vinner av klasse M 12 – 15 år. Bakerst ser vi Johannes C Wahl Gran (127) fra Vingrom IL i klasse M 30- 39 og Vemund Lien (120) fra Lillehammer IF i klassen M 30 – 39 år.

Den tretten år gamle spreke og sprudlende Sigrid Sørheim med sin spesielle signatur. Herlig! Hun deltar i de fleste løpene i Sørdakskarusellen, og er like blid i alle løp.

Hilde Grøneng (144) fra RAM arkitektur ble vinner av klassen K 50 – 59. Her i de første motbakkene etter at bydelen Nybyu er passert, har hun lagt flere av komurrentene bag seg.

To spreke damer mot mål. Grete Coucheron Jensen (1478) ble igjen vinner av K 70 – 80 år, her sammen med Kari-Anne Fredriksen (125) som ble nr. 2 i klasen K 60 – 69 år.

AF-gruppen stilte med hele 7 deltaker under fellesstarten i Olympiaparkløpet. Her ser vi to av dem i fint driv oppover de første motbakkene; Anja Krohn Bjørnstad i klasse K 30 – 39 år og Kristen Nilsplass i M 30- 39 år.

Det er mange glade deltakere i Sørdalskarusellen, som setter stor pris på den enorme innsatsen Litrim-syret gjør for at løpere og mosjonister i Lillehammer has så mange lavterskel løpstilbud som de har I Sørdalskarusellen. Frida Sjursdatter Tingstad er en av de som viser sin glede når hun ser målet i det nesten 10 km tøffe og lange Olympiaparkløpet.