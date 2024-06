Sparebank1 Kanthaugenløpet ble arrangert for 41. gang denne uka. Start og mål var på Birkebeineren Skistadion på Lillehammer i en 5,7 km ganske flat løype på grus- og skogstier.

Løypesponsor var Sparebank1 Gudbrandsdal, som også var arrangør i samarbeid med Litrim.

Det sjette, og siste løpet i Sørdalskarusellen før sommerferien er Mesnaelva Opp, virtuelt i tiden 16 - 18. juni og med fellesstart onsdag 19. juni kl. 1900

Resultatene fra Sparebank1 Kanthaugenløpet fellesstarten finner dere her

og fra det virtuelle løpet her.

Dagens vinnere Leif Christian Tallaksen og Ida Børset Westad ble behørig premiert av Kanthaugløpets sponsor SpareBank1 Gudbrandsdal. Foto Finn Olsen.

Stor fart i tetgruppa midtveis i løpet. Mads Buhaug (1153) fra Tretten, som ble fjerde raskeste løper i mål, leder her tetgruppa foran Torgeir Haukåen (1195) fra Sør-Vekkom Lauparlag, Vegard Hamner (98) fra Lillehammer Skiklub som ble nest raskeste løper i mål og Lars Berger (36) fra Madshus, tredje raskeste løper i mål.

Tretten år gamle Kristin Haug (37) fra Lillehammer IF gjorde igjen et meget sterkt løp og ble nest raskeste kvinne i mål, bare slått av Ida Børset Westad med 18, 4 sekunder. Bak følger Ingrid Klokk Sandberg (1083) fra Nordre Ål Runners som ble tredje raskeste kvinne i mål. Bakers følger Simen Enger (1098) fra Finstadjordet i klasse M 30 – 39 år.

Stor fart på fine stier. Her ser vi en gruppe løpere med Syver Rusten Dalen (242) fra Lillehammer IF i tet foran Ole Solien Hulbak (1193) fra Fiskebeinern Sk/Sweco BIL, Aslak Årsvoll Undheim (1149) fra Stampa Run Club/Advokatfirmaet Thallaug og Sondre Bolstad (1096) fra Nordre ål Løpeklubb

På rekke og rad. Aadne Smidesang (65) fra Emit AS ble nr. 2 i M 60 – 69 år leder denne gruppe løpere foran Andrine Reksen Sole (1101) fra Garmo IL som ble nr. tre i K 20 – 29 år, Geir Haugen (28) fra Lillehammer IF som ble nr. 3 i M 60 – 69 år og Celine Storlien fra Lillehammer Skiklub (1126) som ble nr. 2 i K 16 - 19 år. Bak ser vi Ingrid Haugli (1155) fra Lommedalen som ble nr. 4 i K 20 – 29 og Eugenie Gulowsen (35) fra Lillehammer IF i klasse Aktive K 20 – 29 år.

Trimere i alle aldre. Klara Dahl-Hofseth (1131) i klasse K 12 – 15 år foran Ragnhild Rykhus Aa (1119) fra Dombås IL i K 20 – 29 år, Audun Løhre (1185) fra Gausdal Landhandleri i M 50 – 59 år, Hans Erik Sandvoll (124) i M 40 – 49 år, Jonas Berg (1113) fra AF-gruppen i M 30 – 39 år og Eirik Røysheim (38) i M 60 – 69 år.

Sprekest i byen? Grethe Coucheron Jensen deltar i samtlige av løpene i Sørdalskarusellen, og er sannsynligvis byens sprekeste 72-åring. Hun vant selvfølgelig sin klasse K 70 – 79 i det 5,7 km lange løpet med tiden 31;07, bare 8 minutter bak vinneren Ida Børseth Westad.

Den glade trimmer. Håvard Hagen fra RAM Arkitektur ble nr. 20 i klasse M 40 – 49, viste stor idrettsglede da han passerte fotografen omtrent midtveis i løpet. Han fullførte løpet i fin stil på ca. halvtimen, nærmere 12 minutter bak raskeste løper.