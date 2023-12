Den ubestridt kongen av Troll Ski, Håvard Hansen, sammen med rennleder Turi Elise Kaus, etter å ha staket seg til sin 7. og nest siste seier fra Venabygdsfjellet til Sjusjøen i 2016. (Foto: Kjell Arild Andersen)

Lillehammer Troll ski Marathon ble første gang arrangert i 1994, så rennet har en lang historie med mange gode skiopplevelser å se tilbake på. Rennet har vært arrangert av Ringebu-Fåvang skiklubb i samarbeid med Øyer-Tretten IF-ski, Mesnali skilag og Søre Ål IL-langrenn.

Et turskirenn med start og mål på ulike steder er mer krevende å arrangere enn turrenn med mer kompakt løypetrasé hvor en for eksempel kan benytte samme matstasjon flere ganger. I tillegg til et betydelig transportbehov har et turskirenn i fjellterreng, hvor deler av løypa ligger værutsatt til, større behov for prepping.

Et så langt turrenn, med bl.a. 14 betjente matstasjoner undervis og matservering ved målgang, krever stor dugnadsinnsats. Arrangørklubbene har over tid sett en utvikling hvor det økonomiske resultatet ikke står i forhold til arbeidsinnsatsen som kreves for å gjennomføre rennet. For arrangørklubbene har det vært en klar styrke at rennet har hatt en god og stabil rennkomite ledet av Turid Elise Kaus. Det er en betydelig innsats som de har lagt ned over flere år med å gjennomføre.

Kondis har fulgt Troll Ski de siste 20 årene med med reportasjer, bilder og resultater og vil komme tilbake med reaksjoner fra deltakerhold. Rennet hadde ca. 250 deltakere i 2023.

