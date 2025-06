Friidrettsstevnet på Stampesletta har hatt mange navn siden starten i 1978. De siste femten årene har navnet vært Veidekkelekene, nå heter det Lillehammerlekene.

– Over 700 deltakere fordelt på mere enn to tusen starter. Det er mye på tre dager, men dette har vi god erfaring med. Og når været viste seg fra sin beste side, ble dette en helg med personlige rekorder i fleng, sier styreleder i Lillehammer Idrettsforening (LIF), Joachim Prøsch Johnsen.

– Banen vår har nesten fått en «mystisk» status som Norges raskeste, og at dette er stedet å løpe for å sette personlige rekorder. Vi snur i tillegg baneretningen for å få best mulige vindforhold.

Arrangøren LIF synes det er utrolig moro at utøvere fra seks år til senior møtes på samme sted. Den største utfordringen er nok å samle nok funksjonærer. Under stevnet hadde LIF samarbeide om funksjonærer med FIK Orion, Moelven IL, og Gausdal Friidrettsklubb.

Det var særlig stor oppslutning om sprintøvelsene under dette stevnet, med hele 74 deltakere på 100 meter menn senior og 46 deltakere på 100 meter kvinner senior. Det ble satt svært mange personlige bestenoteringer under stevnet, men beklageligvis litt for sterk vind i enkelte av heatene til at tidene kunne registreres som personlige rekorder.

Noen av de fremste resultatene under stevnet var nok Andreas Ofstad Kulsang fra Tjalve IK, vinner av 200 meter på tiden 20,67, Ida Andrea Breigan fra Tjalve IK som vant lengde senior med et hopp på 6,72 i litt for sterk vind (+2,3 sek/meter), og vinnerne av 100 meter senior, Benjamin Altmann Opuama fra Ski IL og Malin Furuhaug fra Lillehammer IF.

Resultater er oppdatert live på https://liveres.andro.no/

Meget gode tider også i A-finalen på 100 meter for kvinner, som ble vunnet av Malin Furuhaug (331) fra Lillehammer IF på den sterke tiden 11,53 men beklageligvis i litt for sterk vind (+2,3 m/sek) til at tidene i dette heatet kunne noteres som personlig rekord. Nummer to ble Ingvild Meinseth (548) fra Sørild FIK med tiden 11,63.

100 meter gutter 15 år ble vunnet av Sigurd Reinholtsen Bjørgum (668) fra Utleira IL foran Mustafa Samir Shaker (94) fra Fredrikstad IF, Johannes Aune Hanseth (407) fra Nidelv IL og Sigve Lervik (580) fra Straumsnes IL.

Matea Anne Sommerfeldt fra Sarpborg IL ble nummer to i kulestøt Jenter 14 år foran Celina Azyrov fra Fredrikstad IF.

77 år gamle Aril Kjæreng, «The Grand Old Man i LIF», har gjennom mange ti-år hatt sentrale verv og funksjoner i klubben, og har fulgt alle de store friidrettstevnene på Stampesletta tilbake til starten i 1980-årene. Under årets Lillehammerleker var han speaker i alle tekniske øvelser. Her sammen med nåværende styreleder i LIF), Joachim Prøsch Johnsen.

Svein Johnsen har vært sprinttrener i LIF i over 50 år. Gjennom denne jobben har han vært med på å utvikle mange gode sprintere i klubben, som har hevdet seg helt i Norgestoppen. I øyeblikket er han trener av Malin Furuhaug t.v. som vant 100 meter 100 meter senior under Lillehammerlekene og sitt eget barnebarn Mia Prøsch Johnsen t.h. som har tiden 12,27 som personlig rekord på 100 meter.

Hekk 80 meter Jenter 15 år ble vunnet av Lisa- Marie Fenstad (669) fra Vestby IL foran Maja Brandstadmoen Ellingsen (522) fra SK Vidar og Eir Øvstedal Brenna (20) fra Byåsen IL (20).

80 meter Hekk Jenter 16 år ble vunnet av Vigdis Sigurdsdottir (510) fra Sem IF foran Kristine Jonstad Jakobsen (65) fra Førde IL og Thea Haugen Skårild (469) fra Ranheim IL.

Maiken Repstad Kvalvik i Jenter 13 år hoppet 4,75 i lengde og ble nr. to i klassen med dette flotte resultatet.

9 år gamle Erle Roset-Tofthagen fra Lillehammer IF løp 60-meteren på flotte 10.83.

David Tangen Reiesen fra Moss IL i klasse Gutter 13 år ble nummer to i høydekonkurransen med 1,50 .

Mange unge prøvde seg på den noe teknisk vanskelige stavkonkurranse. Her ser vi Erik Bækkevold Kloster fra Sem IF som vant klassen Gutter 13 år med høyden 2,70.