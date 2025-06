Den nye rekorden er 2,3 km lenger enn Margrethe Løgavlens løp på Bislett i 2008. Line fylte 53 år løpsdagen, så dette ble en fin presang bare to uker etter at hun løp 100 miles i KEYS100. Det blir også spennende å se om resultatet godkjennes som verdensrekord for W50.

Både Line og Ingrid Lid har løpt lengre tidligere, men da som uoffisielle passeringer på lengre løp. Ingrid Lid løp en 12 timer splitt på 142,090 og Line passerte 142k på 12 timer under VM i Taiwan.

Janne Kvisvik løp også i Slo12, men sliter med et kranglete kne, og valgte å gi seg etter 5 timer og 55 kilometer.

Line Caliskaner underveis i Slovenian 12-hour run

Line skriver på facebook:

– Yesterday I participated in #SLO12RUN. It is a 12 hour race in center of Kranj.

– I started in a good in controlled pace. I felt early that this would be a hard day at work. It is only two weeks since Keys100 and probably had some impact. The hard work started after about 70 k and the last hours was tough. I was aiming for longer distance, but am really happy with my performance. Even if it got hard I didn’t give up and kept on pushing. Pace got really slow at the end, but I never stopped running. In races this is what is important to me. To put up a fight and not stop even if it hurts. I made it to 137,758 k. Second female and new official Norwegian record. (Ingrid Lid has done 142,090 k at 12 hours split time in a race and I did 142 k in 12 hours inWorld Championship in Taiwan, but those are not registered as official results.) The event was great (I knew this from last year when I did the 6 hour race. The organizers are great. They put so much work in the preparation to make it perfect. Thank you so much for the invitation.

– It was my birthday yesterday and I had a great celebration running in a 1,25 k loop with birthday song in the middle and after the race. I also realized last night that my result is a age group (W50) world record. I cross my fingers that it will be ratified. So a pretty amazing birthday.

– Big thanks to my friend and coach @sondreamdahl for crewing. As always I am so grateful that you are willing to spend some of your time helping me. Also big thanks to @jannekvisvik for joining in on this trip and race and celebrate my birthday with me.

Coach Sondre Amdahl og Janne Kvisvik.

Janne skriver på facebook:

– Fantastisk bursdagsfeiring i Slovenia. En kort, men fantastisk helg i Kranj, Slovenia. Line hadde bursdag og ville feire med å løpe 12 timer i en 1250 meter lang løype i vakre omgivelser og strålende sol. Og jeg var så heldig å bli invitert.

– Et strålende arrangement, hyggelige mennesker (Slovenia kan absolutt anbefales) og rundt 30 grader og sol - kunne ikke blitt bedre. Når Line i tillegg løper inn til en sterk 2.plass, setter ny offisiell norsk rekord på et 12-timersløp (både Ingrid Lid og Line har bedre splittid på 12 timer) og i henhold til IAU sin statistikk har hun også satt ny verdensrekord i klassen K50 (vi håper den blir godkjent!).

– Selv har jeg slitt med et kne et par uker og skulle ta det som en treningsøkt. Var for en gangs skyld fornuftig og ga meg etter drøye 5 timer, og tok resten av dagen som heiagjeng (overraskende hvor mange skritt man få på klokka av å heie/klappe) og supportstøtte.

Løpets hjemmeside

Omtale på IUA

Resultater

Komplette resultatlister

Resultater kvinner 12 timers