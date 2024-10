Årets deltakere ble utfordret med temperaturer over 30 grader, noe som gjorde gjennomføringen svært krevende. I herreklassen vant Fotis Zisimopoulos for fjerde år på rad, mens finske Noora Honkala vant kvinneklassen.



Line Caliskaner sikret norsk pallplass

I kvinneklassen leverte Line Caliskaner en imponerende prestasjon ved å fullføre på tredjeplass. Hun krysset målstreken i Sparta med tiden 26.24.51, bak spanske Carmen María Pérez og vinneren Noora Honkala fra Finland.

De fem beste

Plass Navn Født Total tid 1 Honkala Noora 1992 24:25:08 2 Perez Serano Carmen Maria 1982 25:34:13 3 Caliskaner Line 1972 26:24:51 4 Manta Georgia 1977 26:42:42 5 Lizak Marisa 1979 27:27:31



Simen Holvik på femteplass

Simen Holvik endte på en femteplass i herreklassen med tiden 24.18.50, en prestasjon som ligger et stykke unna hans målsetting om å fullføre løpet på under 22 timer. Holvik hadde høye ambisjoner etter fjorårets andreplass og nordiske rekord.

- Jeg er skuffet over at jeg ikke klarte å holde målet mitt. Jeg fikk litt problemer underveis, skrev han på Facebook.



Simen Holvik mot mål. (Foto: Privat)

De fem beste

Plass Navn Født Total tid 1 Zisimopoulos Fotis 1982 20:18:43 2 Martínez Román Fernando Andrés 1975 23:28:46 3 Robin Florian 1990 23:51:31 4 Bódis Tamás 1988 24:01:25 5 Holvik Simen 1977 24:18:50



Noora Honkala vant kvinneklassen

Noora Honkala fra Finland vant kvinneklassen med tiden på 24.25.08. Til tross for de ekstreme værforholdene klarte hun å holde tempoet oppe gjennom hele løpet, og distanserte sin nærmeste konkurrent, Carmen María Pérez, med over en time.

- Dette er min største prestasjon hittil, uttalte Honkala, som har deltatt i Spartathlon i over ti år. Selv om tiden i år var noe svakere enn i 2023, da hun kom på andreplass, var det å stå øverst på pallen en drøm som gikk i oppfyllelse.



Honkala fra Finland vant kvinneklassen. (Foto: Sparta Photography Club)

Honkala forklarte at varmen var en stor utfordring, spesielt da hun ved 102 kilometer kjente at kroppen "kokte". Likevel klarte hun å fortsette etter å ha avkjølt seg, og hentet nye krefter da temperaturen sank etter solnedgangen.

- Erfaringen fra tidligere løp var avgjørende for seieren i dag, sa hun.



Fotis Zisimopoulos skrev historie med ny rekord

I herreklassen fortsatte Fotis Zisimopoulos sin dominans med en tid på 20.18.43, som sikret ham seieren for fjerde år på rad. Med denne prestasjonen slettet han en over 40 år gammel rekord satt av legenden Yiannis Kouros, og leverte den nest raskeste tiden i Spartathlons historie. Zisimopoulos løp løpet med en suveren taktisk gjennomføring, der han holdt et jevnt og høyt tempo gjennom hele ruten.



Den greske vinneren tok sin fjerde seier på fire år. (Foto: Sparta Photography Club)

Zisimopoulos' tid er kun slått av hans egen rekord fra 2023, da han fullførte på 19.55.09.

- Dette løpet er helt spesielt for meg, og å vinne her betyr alt, uttalte han etter løpet.



Se resultater her