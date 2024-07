Norske Line Caliskaner leverte en enestående prestasjon i årets Badwater 135 Ultramarathon, også kjent som verdens tøffeste ultraløp. Med ekstreme temperaturer på opp mot 50 grader Celsius og en løype som strekker seg over 217 kilometer, er det få som klarer å fullføre dette løpet. Caliskaner ikke bare fullførte, men vant kvinneklassen og sikret seg en imponerende andreplass totalt.



En milepæl for norsk ultraløping

Line Caliskaner, som tidligere har markert seg i flere ultraløp, ble den første norske kvinnen noensinne til å delta i Badwater 135. Utvelgelsesprosessen for løpet er preget av mystikk og streng seleksjon, og Caliskaner ble valgt ut blant mange søkere.

- Jeg ble veldig overrasket. Mange søker i flere år før de får plass, fortalte hun til Aftenposten før løpet.

Caliskaner har hatt en imponerende utvikling som løper. Hun løp sine første fire kilometer sammenhengende som 35-åring, og i fjor løp hun totalt rundt 7600 kilometer. For å forberede seg til den ekstreme varmen i Death Valley, trente hun i en mobil infrarød badstue hjemme og tilbrakte tid i Dubai.





Caliskaner blir intervjuet sammen med sitt support-team. Video: Badwater135 på Facebook



En seiersrekke på sosiale medier

På Facebook strømmet gratulasjonene inn for Caliskaner, som imponerte løpemiljøet med sin prestasjon.

Simen Holvik ledet, men måtte bryte

Simen Holvik, som i fjor ble den første nordmannen til å fullføre løpet og ble nummer to totalt, var også en sterk konkurrent i årets løp. Han ledet i hele 140 kilometer før kroppen sa stopp. Holvik forklarer til NRK at han begynte å føle seg svimmel og hadde problemer med magen.

- Jeg fikk problemer med magen. Det var mange tegn, som bekreftet at jeg måtte tenke på helsa og hoppe av, forteller Holvik. Han brøt løpet etter 20 timer og 180 kilometer.





Simen Holvik i Badwater135. Her fra 2023. (Foto: Simen Holvik på Facebook)



Shaun Burke vant herreklassen

Den amerikanske ultraløperen Shaun Burke vant herreklassen og tok den totale seieren i løpet. Burke, som ble invitert til løpet i juni, krysset mållinjen på Whitney Portal med en tid på 23 timer og 29 minutter.

- Mitt støtteapparat var helt fantastisk. Dette er for alle underdogene der ute, sa Burke i et intervju med løpsarrangørene.



Shaun Burke på vei mot seier. (Foto: Badwater135 på Facebook)



En hyllest til deltakerne

Badwater 135 er kjent for å være et av de mest krevende løpene i verden, og det krever en enorm innsats bare å fullføre. Totalt 100 deltakere startet årets løp, og 17 av dem måtte bryte. For de som fullførte på under 48 timer, venter den ettertraktede Badwater 135 beltespenna som bevis på deres utholdenhet og styrke.

Line Caliskaners seier i kvinneklassen og andreplass totalt er en prestasjon som vil bli husket lenge.



Line Caliskaner over mållinjen

Her kan du se øyeblikket da Caliskaner krysset mållinjen. Filmen er fra Badwaters direktesending på Facebook.