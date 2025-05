60 aktive på 8,5 km og 5 ungdommer på 5 km stilte til start da skigruppa i Magnor UL i samarbeid med Magnor Glassverk arrangerte Krystallmarsjen søndag 11. mai. Løpet med start og mål utenfor samarbeidspartner og premieleverandør Magnor Glassverk ble første gang arrangert i 1982. Krystallmarsjen har fire alternative tilbud:

8,5 km med tid

5 km med tid for klasse 13 - 16 år

5 km uten tid

Juniormarsjen på 2,5 km for deltagere fra 0 – 12 å

Juniormarsjen er i gang. (Foto: Kristoffer Kalland)

(Video: Kristoffer Kalland)

Det var halvannet minutt som skilte de tre beste i herreklassen etter 8,5 km. Junioren Martin Holtet klokket inn akkurtat på halvtimen med Pål Åge Joten og Jarle Marvik med henholdsvis 48 og 42 sekunders mellomrom bakover. Birger Andreas Bråthen løp inn til en klar 4. plass som beste veteran over 50 år på 34:01.

Martin Holtet klokker inn på 30 blank. (Foto: Kristoffer Kalland)

Har kamp helt til målstreken mellom Kenneth Schnelle (127), Thomas Hagen (131) og Jostein Gylterud (160). (Foto: Kristoffer Kalland)

10 beste menn:

1 Martin Holtet Kongsvinger IL Friidrett M17-20 0:30:00 2 Pål Åge Joten Malmer M30-39 0:30:48 3 Jarle Marvik Vikings M30-39 0:31:30 4 Birger Andreas Bråthen Magnor UL M50-59 0:34:01 5 Hans Kristian Snare Granli IL M40-49 0:35:38 6 Lars-Olof Gävert Forimp Skog AB M40-49 0:35:57 7 Rune Holmen Halmsås og Omegn Skilag M50-59 0:36:29 8 Marius Fjell Granli IL M30-39 0:36:45 9 Kenneth Schnelle Kongsvinger M40-49 0:37:06 10 Thomas Hagen Nybergsund IL Trysil M50-59 0:37:07

I kvinneklassen var det enda jevnere da bare 70 sekunder skilte de fire første. Linn Kristin Vibekken forsvarte fjorårsseieren og sikret seg et nytt napp i den gedigne krystallpokalen 22 sekunder foran 2023-vinner Cathrine Andersen. Anna-Lena Keute og Ida Slofaoss var rundt minuttet bak vinneren på 3. og 4. plass. Synne Marie Bergkvist fulgte på 4. plass som beste juniorløper rett foran Dorte Foss som var best av kvinnene over 50 år.

De premierte i K40-49 (fra venstre): Miroslava Miketova, Line Kalland, Linn Kristin Vibekken og Mirja Holtet. (Foto: Kristoffer Kalland)

Cathrine Andersen over mål til 2. plass sekundet bak Petter Karlsson. (Foto: Kristoffer Kalland)

Ti beste kvinner:

1 Linn Kristin Vibekken Ullensaker Kisa K40-49 0:37:38 2 Cathrine Andersen Odal Skiklubb K30-39 0:38:05 3 Anna-Lena Keute Kongsvinger K30-39 0:38:39 4 Ida Slorafoss Romerike Ultraløperklubb K30-39 0:38:48 5 Synne Marie Bergkvist Magnor UL/ Eidskog Aktiv K17-20 0:40:29 6 Dorte Foss Raufoss Idrettslag K50-59 0:40:39 7 Dorthe Lillebekk Magnor UL K17-20 0:40:58 8 Emilie Holtet Nihi K21-29 0:45:06 9 Lisa Blunck Kongsvinger K30-39 0:45:52 10 Line Kalland Magnor UL K40-49 0:46:08

Alle resultater

Samleside for Krystallmarsjen