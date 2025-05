Arrangørklubben Moelven IL tok fem KM-titler, og Lillehammer IF og Skreia IL toppet tre av listene under årets KM i terrengløp for Innlandet Friidrettskrets. Liv Tone Heramb fra Risberget IL og Ole Tafjord Suhrke fra Ren-Eng ble beste løpere på henholdsvis 1,6 km og 3,2 km og vant dermed premiene på kr 3000 kr som for første gang var satt opp til vinneren av den lengste distansen for kvinner og menn.

Med 70 deltakere i KM-klassene i tillegg til 37 barn i alderen 6-10 år på 800 m, ble det for tredje året på rad en marginal økning i deltakelsen på golfbanen i Moelv. Det er lenge siden det har vært store felt i veteranklassene i KM, men årets mangel på deltakere på herresiden avspeiler i alle fall ikke løpsinteressen på begge sider av Mjøsa. Det er nok snarere det rike løpstilbudet for mosjonistene som er årsaken. Årets resultatliste innholder kun tre kvinnelige veteraner, mens det var klart bedre oppslutning om KM i seniorklassene med 6 kvinner og 10 menn.

Familier med trippel- og dobbelt-gull

Moelven IL var både største og beste klubb på hjemmebane der Ea Robstad vant klasse J15, Karoline Bogsti J16, Kirsti Mengshoel K45-49, Eugen Wessel Mengshoel G12 og Oliver Holum-Jakobsen vant G17.

Det var tre blad Aasvoll-Rognlien som sørget for gull til Skreia IL ved Carmen (K14), Henrik (M16) og Halvard (FH18). Det ble også to medaljer med hjem til Lillehammer for familen Melbø ved Johan (M13) og Halvor (M15). Anna Zielinkiewicz tok LIFs tredje gull i yngste veteranklasse K35-39 da hun var nest raskest av kvinnene på to runder på “fairwayen.”

Starten for dagens største felt med 40 gutter i alderen opp til 12 år. (Foto: arrangør)

Et blandet felt for 13-14 åringer klart til start. (Foto: arrangør)

15 kvinner fra 15 til 50 år i gang med sine to runder. (Foto: arrangør)

Liv Tone Heramb fulgt av Anna Zielinkiewicz halvveis. (Foto: arrangør)

Tolv mann stlte til start på 3,2 km. (Foto: arrangør)

Her er alle kretsmesterne 2025:

Klasse Fornvan Etternavn Klubb Distanse Tid K11 Ella Kjøs Løten Friidrett 0,8 km 3:28.0 K12 Sofie Lie Brandbu IF 0,8 km 2:42.4 K13 Mille Haugen Lykkja Nordre Land IL 0,8 km 2:55.1 K14 Carmen Aasvoll-Rognlien Skreia IL 0,8 km 2:31.1 K15 Ea Robstad Moelven IL 1,6 Km 5:47.1 K16 Karoline Bogsti Moelven ski 1,6 Km 6:23.9 K17 Matilde Haugen Reiss-Jacobsen Østre Toten Skilag 1,6 Km 6:04.1 K18-19 Hedda Njå Gjøvik Friidrettsklubb 1,6 Km 5:42.5 K35-39 Anna Zielinkiewicz Lillehammer IF 1,6 Km 5:21.5 K45-49 Kirsti Mengshoel Moelven IL 1,6 Km 5:47.7 KS Liv Tone Heramb Risberget IL 1,6 Km 5:11.6 M11 Cornelius Vartomten Ottestad IL / 0,8 km 2:51.0 M12 Eugen Wessel Mengshoel Moelven IL 0,8 km 2:58.2 M13 Johan Melbø Lillehammer IF 0,8 km 2:29.6 M14 Simen Krogsæter FIK Orion 0,8 km 2:21.3 FH.ST18 Halvard Aasvoll-Rognlien Skreia IL 0,8 km 3:23.4 M15 Halvor Melbø Lillehammer IF 1,6 Km 4:56.1 M16 Henrik Aasvoll-Rognlien Skreia IL 1,6 Km 4:57.8 M17 Oliver Holum-Jakobsen Moelven IL 1,6 Km 4:49.1 MS Ole Tafjord Suhrke Ren-Eng FIK 3,2 km 9:04.3 MU23 Emanuels Zaurins Gjøvik Friidrettsklubb 3,2 km 9:47.8

Seierspallen i kvinner senior (fra venstre) Julie Jeistad, Liv Tone Heramb og Julie Holthe. (Foto: arrangør)

Medljørene i menn senior på pallen (fra venstre): August Hovde, Ole Tafjord Suhrke og Kristian Kongssund. (Foto: arrangør)