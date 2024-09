Live Solheimdal fra Steinkjer IL, som har hatt en meget god sesong, leverte kveldens norske høydepunkt under stevnet Palio Citta della Quercia i italienske Rovereto. Hun leverte et supert løp og krysset målstreken på sterke 8.56.51. Med det satte hun en ny personlig rekord, og forbedret seg med nærmere 20 sekunder. Denne tiden plasserer henne også som nummer åtte på listen over de beste norske løperne på 3000 meter gjennom alle tider.



Resultater

Plass Navn Født Nasjon Tid 1 VISSA Sintayehu 1996 ITA ITALY 8:40.81 PB 2 SNOWDEN Katie 1994 GBR GREAT BRITAIN 8:40.95 PB 3 COURTNEY BRYANT Melissa 1993 GBR GREAT BRITAIN 8:41.97 4 MARKEZICH Olivia 2000 USA U.S.A. 8:42.95 SB 5 ZENONI Marta 1999 ITA ITALY 8:44.10 PB 6 FULTON Eleanor 1993 USA U.S.A. 8:45.86 SB 7 WERNER Taylor 1998 USA U.S.A. 8:47.20 8 FRY Izzy 2000 GBR GREAT BRITAIN 8:47.93 PB 9 PRIETO Idaria 1997 ESP SPAIN 8:52.72 PB 10 MAJORI Micol 1998 ITA ITALY 8:54.28 PB 11 LUKAN Klara 2000 SLO SLOVENIA 8:55.00 12 SOLHEIMDAL Live 1996 NOR NORWAY 8:56.51 PB 13 OCKENDEN Verity 1991 GBR GREAT BRITAIN 8:57.82 14 NIYOMAHORO Micheline 2001 BDI BURUNDI 9:20.37 MOLLA Birtukan 2005 ETH ETHIOPIA DNS NIYOMUKUNZI Francine 1999 BDI BURUNDI DNS



Med dette resultatet tok hun altså et godt steg opp på alle tiders-listen.



Tid Navn Klubb Hvor Når 8:31.75 Grete Andersen Waitz SK Vidar Oslo/Bi 17.07.1979 8:34.10 Ingrid Christensen Kristiansen IL i BUL Zürich, SUI 13.08.1986 8:40.23 Susanne Wigene IK Tjalve Zürich, SUI 19.08.2005 8:47.47 Hilde Stavik SK Vidar London/CP, GBR 15.07.1994 8:53.86 Ingvill Måkestad Bovim IK Tjalve Oslo/St 10.08.2009 8:55.95 Karoline Bjerkeli Grøvdal SK Vidar Oslo/Bi 24.07.2012 8:56.71 Gunhild Halle Haugen IL Runar Helsingfors, FIN 29.06.1994 8.56.51 Live Solheimdal Steinkjer IL Rovereto/Italia 03.09.2024

Tobias Grønstad tilbake etter OL

Tobias Grønstad, som konkurrerte for første gang etter OL-semifinalen i Paris, stilte på startstreken for 800 meter. Det ble en litt tyngre kveld for Grønstad, som endte på en tiendeplass med tiden 1.47.42. Grønstad har tidligere satte personlig rekord under OL med 1.44.57 i OL.