Etter en utfordrende vår og sesongstart kunne Live Solheimdal smile etter målgang i Romsdal 5/10/halv søndag. Steinkjer-løperen vant halvmaraton, både for kvinner og totalt, med tiden 1.16.02.

På Facebook forteller hun at formen er god, men at kroppen fortsatt er redusert etter en langvarig lungebetennelse, antibiotikabehandling og påfølgende anemi.

«Jeg prøvde meg på livets andre halvmaraton i dag og løp solo i 16 km med god flyt uten noe mål om å løpe inn på noen spesiell tid. Kjempeglad jeg faktisk klarer å fullføre et løp nå», skrev Solheimdal.

For kun to uker siden løp hun Zurich marathon med forhøyet CRP, men klarte likevel å fullføre og ta seieren. Denne helgen i Romsdal kunne hun løpe mer kontrollert.

«Veldig takknemlig for at Romsdal 5/10/halv arrangerer kontrollmålte og godkjente løyper så jeg får god trening uten å måtte reise langt og føle på press mens jeg får opp konkurransenivået igjen!» skrkiver hun også.

Espen Avset Fredriksen raskest blant herrene på halvmaraton

På herresiden var det Espen Avset Fredriksen fra Averøy Løpeklubb som kunne juble for seier. Han løp inn til 1.20.43, og vant foran Steinar Aasheim fra IL Norodd som klokket inn på 1.22.24. Sigve Torland, også han fra IL Norodd, tok tredjeplassen med 1.25.33.

Blant kvinnene var det Linnéa Liepelt, Team Liepelt, som ble nummer to bak Solheimdal med 1.40.55, mens Karen Bruseth fra Averøy Løpeklubb fulgte hakk i hæl og tok tredjeplassen med 1.41.15.

Myren og Reistadbakk til topps på 10 km

På 10 km ble det seier til Per Myren fra IL Norodd med tiden 35.50. Sivert Flåten fulgte på andreplass med 36.27, mens Atle Vågen Svendsgaard fra Isfjorden IL sikret tredjeplassen med 36.34.

Vibeke Reistadbakk fra Molde og Omegn IF var raskeste kvinne med 40.41. Bak henne løp Benedikte Liepelt fra Team Liepelt inn til 43.11, mens Martha Gjendem Lillebakk fra Molde Olymp tok tredjeplassen med 46.56.

Einar Raknes og Anna Bakke Madsen vant 5 km

På 5 km-distansen var Einar Raknes fra Ekko/Aureosen IL best blant mennene med tiden 16.42. Bastian Straume Indredavik fra Åndalsnes IF tok andreplassen med 16.46, mens Bård Indredavik ble nummer tre på 17.00.

Hos kvinnene ble det tredobbelt Molde og Omegn IF på pallen. Anna Bakke Madsen vant på 19.19, med Signe Brakstad Orset bare ett sekund bak på 19.20. Ingrid Sandhaug løp inn til tredjeplass på 19.26.

Neste løp i juli

Neste utgave av Romsdal 5/10/halv går søndag 23. juli, med fellesstart klokken 18.00. Løpet byr på kontrollmålte, raske løyper på 5 km, 10 km og halvmaraton. Den siste utgaven i år finner sted 21. september, og da blir også helmaraton en del av programmet.



