Vestfold friidrettskrets (VFIK) skriver i innbydelsen at de ønsker å arrangere et løp for alle som ønsker å utfordre seg selv på et 5 eller 10 km løp. Det vil samtidig også bli arrangert et eget barneløp. Løpet finner sted på Tjøme utenfor Tønsberg.

– Det første løpet planlegges i år, men vi har ambisjoner om at det skal bli et ålig arrangement. Vi gjennomfører det midt på sommeren, i år 25. juli, da det er en tid med både mange folk på hytter i området og så håper vi selvsagt på mange av regionens egne innbyggere, skriver VFIK.

Det legges opp til en rundløype på 5 kilometer som løpes to ganger for de som melder seg på 10 km. Et viktig poeng med den valgte traseen er at det ikke skal krysses noen traffikerte veier.

– Sikkerheten ved et løp som dette vil være meget god. Det blir løypevakter på strategiske plasser og vi vil ha kyndige folk innen førstehjelp til stede, skriver arrangøren.

Mer informasjon her