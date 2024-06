Rekordantallet 700 barn var med på BarneBirken på Stampesletta lørdag ettermiddag. (Foto fra Birkens facebookside)

Det var rekordmange unge debutanter og rekorddeltakelse på de to lengste, UltraBirken Birken Fjellmartaon, og to korteste arrangementene, Birken 5 km og Barnebirken. For hovedløpet var det rett i overkant av 4000 i mål. Dette er marginalt lavere enn i 2019 og høyere enn både i 2018 og 2017.

Arrangement Påmeldt Startet % fullført % UltraBirken løp 301 263 87 % 245 93 % Birken fjellmaraton 254 218 86 % 216 99 % HalvBirken løp 1153 977 85 % 973 100 % Birkebeinerløpet 4684 4066 87 % 4032 99 % UngdomsBirken løp 296 260 88 % 258 99 % Birken 5 km 181 149 82 % 149 100 % BarneBirken løp 701 SUM 7570 5933 86 % 5873 99 %

Markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Birken, Randi Bolstad, understreker at dette er foreløpig statistikk tall, slik kan bli noen justeringer når de edelige tallene er klare.

Her er utvikling for hvert arrangement de tre årene etter pandemien:

2022 2023 2024 Arrangement Påmeldte: Fullførte: Påmeldte: Fullførte: Påmeldte: Fullførte: UltraBirken løp 113 73 158 134 301 245 Birken fjellmaraton 132 97 133 120 254 216 HalvBirken løp 678 533 875 728 1153 973 Birkebeinerløpet 3017 2329 3302 2776 4684 4032 UngdomsBirken løp 209 151 243 227 296 258 Birken 5 km 112 78 101 90 181 149 BarneBirken løp 252 252 359 359 701 701 Totalt 4513 3513 5171 4434 7570 6574

