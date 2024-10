Det var ganske så fine løpeforhold denne søndagen i oktober. Løypa var en 2,5 km rundløype som ble løpt runder i forhold til distanse, noe som ble satt pris på av publikum som dermed så løperne ofte.

Distansene som ble løpt var 5 km, 10 km og en 2,5 km for aldersklasser fra 9-15 år. I tillegg så startet dagen med et 600 meter langt barneløp for alle aldre opp til 10 år.

Etter at 2,5 km var unnagjort med mye god løping foran et entusiastisk publikum, var det klart for fellesstart på distansene 5 og 10 km.

5 km kvinner ble vunnet av Hannah Bjelland, Sportsklubben Vidar på tiden 18,02 foran Ingrid Kristiansen, Tønsberg Triathlonklubb 20,34 og Anette Nordby, Nøtterøy 20,52.

I herreklassen vant i år som i fjor Johannes Teigland, IL Gular. Vinnertiden i år ble 15,28. Andreplassen gikk til Casper Rønning, Ivrig IL med tiden 16,46 og på tredje kom Andre Kroglund, Tjøme Løpeklubb på 17,22.

5 km-vinnerne Johannes Teigland og Hanna Bjelland. (Foto: Roger Christiansen)

10 km kvinner ble vunnet av Anna Grande, Tønsberg Triathlonklubb med tiden 39,09 foran Julie Wiik, Tjøme Løpeklubb 43,00 og Tanja Svinsholt, Ramnes IF 44,31. I herreklassen var Dag Ådne Hatlevoll, Luster IL først over mål med tiden 33,22 foran Mathias Langfjæran Køhn, Dammen 1182-Sandefjord Løpeklubb 33,55 og Jonatan Ellefsen, Team DRP 34,07.

Vinnerne på 10 km, Anna Grande og Dag Ådne Hatlevoll. (Foto: Roger Christiansen)

Alle klassevinnerne fikk RE-Mila-krus. Her Arne Ellingsen som vant 5 km i M65-69 år. (Foto: Roger Christiansen)

