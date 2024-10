Ved bruk av veterantabellene til KONDIS for 10 KM er gjennomsnittstidene for de 5 beste kvinner og de 5 beste menn beregnet for hver aldersklasse fra 2000 til 2024. Deretter er det regnet ut gjennomsnittstider for hver 5 årsperiode. Dette er vist i de følgende tabelllene:

10 KM KVINNER

Periode K60 K65 K70 K75 K80 2000-2004 49.44 57.01 58.54 65.08 - 2005-2009 49.13 54.42 60.37 61.30 61.08 2010-2014 47.36 51.45 59.10 66.00 65.51 2015-2019 45.10 50.49 53.49 67.26 75.42 2020-2024 45.16 49.32 54.10 62.10 75.09

10 KM MENN

Periode M60 M65 M70 M75 M80 2000-2004 38.11 42.09 45.46 54.23 67.30 2005-2009 37.48 41,51 46.06 51.31 67.32 2010-2014 38.07 40.28 45.00 51.52 58.37 2015-2019 38.41 40.30 44.01 50.18 61.54 2020-2024 37.15 39.29 42.34 47.09 57.47

Tabellen for kvinner viser stor forbedring av tidene i klassene K60,K65 og K70. Spesielt stor i K65 med forbedring på over 7 minutter.

Tabellen for menn viser stor forbedring i klassene M65,M70 og M75. Ekstra stor er forbedringen i M75 med over 7 minutter.

I klassene K80 og M80 er antall løpere så lavt at en eller to løpere som løper ekstra fort eller ekstra langsomt får store utslag på gjennomsnittet.

Forbedringen i perioden 2020 til 2024 hadde sannsynligvis blitt enda bedre uten koronapandemien.

Kondistabellene viser hvor mange som har prestert under en bestemt tid i hver aldersklasse. Foreksempel 58.00 for K60 og 44.00 for M60 (noen få år har andre tidsgrenser).

Følgende tabeller viser gjennomsnittlig antall i de forskellige klassene i femårsperioder fra 2000 til 2024:

10 KM KVINNER

Periode K60 K65 K70 K75 K80 K85 2000-2004 10 5 4 1 0 0 2005-2009 12 3 2 2 0 0 2010-2014 25 14 7 2 1 0 2015-2019 60 28 15 4 1 0 2020-2024 75 41 20 5 2 1

10 KM MENN

Periode M60 M65 M70 M75 M80 M85 2000-2004 18 13 11 5 1 0 2005-2009 25 22 14 5 2 1 2010-2014 36 36 21 10 3 1 2015-2019 44 39 29 14 5 1 2020-2024 59 53 41 25 7 1

Tabellen for kvinner viser en stor økning i antall løpere i klassene K60,K65 og K70. I de aller eldste klassene er økningen liten, men det er ikke usannsynlig at vi får en merkbar økning også der i de nærmeste åra.

Tabellen for menn viser samme utvikling som for kvinner med unntak av M75 som har hatt en stor økning de siste åra.

Økningen i antall løpere i de eldste klassene er spesielt stor de siste tre årene etter koronapandemien. Hittil i år er antallet under tidskravene 147 i K60,78 i K65 og 34 i K70.

I herreklassene er antallet 96 i M60, 79 i M65, 60 i M70 og 40 i M75.

Det er en merkbar økning også på de andre distansene som er med i Kondistabellene, men ikke så betydelig som på10 KM.

Mulige årsaker til denne store interessen for løping i de eldre aldersklassene kan være:

- Framheving av mosjonens betydning for helsa

- Undersøkelser som viser hvor stor rolle aktivitet har for økt livskvalitet og spesielt for de eldste.

- Økt fokus på løping i offentlige og sosiale medier. Løpsøvelser vises stadig oftere på fjernsyn og via nettet.

- Norske løpere hevder seg helt i toppen internasjonalt.

- Bedre treningsmetoder basert på langvarig utprøving spesielt av Olympiatoppen og Team Ingebrigtsen.

- Fokus på bedre kosthold, spesielt i forhold til prestasjoner i idrett.

- De nye "superskoene" som i stor grad reduserer faren for skader, gir redusert belastning på kroppen under løp og gir kortere restitusjonstid. Bidrar derfor til raskere tider.

Alt tyder på at denne utviklingen vil fortsette de nærmeste åra. Særlig når en ser hvor fort de store løpene blir utsolgt. Spesielt utenlandske maraton og halvmaratonløp, men også norske løp som Oslo maraton og Hytteplanmila.