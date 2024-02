Henry Rono døde på et sykehus i Nairobi i Kenya etter ha vært innlagt i halvannen uke. Den triste nyheten kom mindre enn ei uke etter at Kenyas og verdens raskeste maratonløper, Kelvin Kiptum, døde i en trafikkulykke.

Henry Rono hadde et spesielt forhold til Norge, og han satte verdensrekord på 3000 m med 7.32,1 på Bislett i 1978. Rekorden var så sterk at den ble stående i elleve år.

Rono ble også en helt i Knarvik da han under Knarvik Games i 1981 forbedra sin egen verdensrekord på 5000 m til 13.06,20. Les om den spennende historien omkring dette løpet i denne Kondis-reportasjen.





Faksimile fra Bergen Arbeiderblad



Henry Rono besøkte også Norge flere ganger etter sin aktive karriere. Han var en nær venn av Thor Gotaas, og etter en lang periode som alkoholiker gjorde Rono et slags comeback som veteranløper, og blant annet stilte han opp på 3000 m i KM på Sveum som 59-åring. Da klarte han ei tid under 12 minutter og slo den 14 år eldre heimefavoritten, Bjørn Tvedt, i spurten.





Veteranduellen mellom 73 år gamle Bjørn Tvedt og 59 år gamle Henry Rono ble tett og spennende. (Foto: Rolf Bakken)



Nå har Henry Rono tatt sine siste steg her på jorden. Han var en mann som satte djupe spor og vil bli savnet og husket av mange.