I fjor var det til sammenlikning 326 fullførende deltakere da 150 løpere stilte til start helt jevnt fordelt på på 5 og 10 km.

I år var barneløpene var så populære at det første startskuddet på Halden Stadion måtte utsettes i ti minutter for å få registrert samtlige. Første stormet rundt 150 barn under 8 år én runde før omtrent like mange i alderen 8–11 år løp 800 m.

Full fart inn til medalje i barneløpet for de aller yngste. (Foto: arrangøren)

På 1500 m for 12–15‑åringer var feltet mindre, men innsatsen desto større. Raskest av 16 ungdommer i alderen 12-15 år var Lars Godli Skaug fra Fredrikstad IF og Elisabeth Skjold Heines fra Sarpsborg IL.

Selv om den 5 km lange runden er å betrakte som rask, var sterk vind litt utfordrende for rekordtider denne søndagen.

116 løpere stilte til start på 10 km der seieren gikk til Magnus Erstad fra Kamp/Vestheim IF på 32:42 med Hamse Looyar fra Rygge IL bare to sekunder bak. Martin Thon, Duttebuløpet 2025 var drøye halvminuttet bak tetduoen på 3. plass.

Magnus Erstad klokker inn seg inn på 32:42. (Foto: Bjørn Johannessen)

Akkurat like tett ble det i kvinneklassen der Anna Wollebæk fra Bøler IF tok siste stikk på 42:07 foran nesen på Marte Nordlunde, Duttebuløpet 2025. Cicilia Idland fra Haldens Svømmeklub Triathlon ledet tettrioen i kvinneklassen halvveis men ble til slutt nr. 3 slått med 15 sekunder av vinneren.

Anna Wollebæk (502) og Marte Nordlunde fulgte hverandre gjennom begge rundene i Halden. (Foto: Bjørn Johannessen)

På 5 km med 149 startende var junioren Sverre Lande Johansen bestemann på 16:24 ni sekunder foran veteranen Pål Oraug, begge fra fra Sarpsborg IL. Fredrik Pinås fra Fredrikstad IF og Christer Hult fra Halden Løpeklubb klokket begge inn på 17:03, med Pinås som utropt vinner av duellen.

I kvinneklassen gikk seieren med klarere margin til 13 år unge Ella Solvang Fuglesteg fra Fredrikstad IF på tida 20:13. Amalie Wedege fra Halden løpeklubb tok 2. plassen på 21:03 og 15-åringen Vilma Marie Müller-Steinat fra Sturla IF ble tilkjent 3. plassen foran Maria Tharaldsen fra Fredrikstad IF som begge begge fikk 21:20.

Halden IL retter en stor takk til løpere, publikum og funksjonærer som gjorde Halden Byløp 2025 til en løpsfest. Neste år er det klart for 10‑års­jubileum for byløpet som erstattet Halden Bruløp og har blitt arrangert siden 2014 med unntak av i 2016, 2020 og 2022.

