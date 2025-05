Lørdag 24. mai ble det igjen løpsfest på Flekkerøya da 4625-løpet gikk av stabelen. Arrangementet samlet både familier og løpsentusiaster, og stemningen var som vanlig upåklagelig.



Starten går for det første av to barneløp. (Foto: Sverre Larsen)

Det var to barneløp på programmet, et klokken 10.00 og et klokken 10.30 - før hovedløpet for voksne startet klokken 11.00. Barneløypa var én kilometer, mens voksenløypa målte 4625 meter, og i år ble det satt ny løyperekord.



Barneløp nummer 2 er i gang. (Foto: Sverre Larsen)

Åsmund Wiberg med ny løyperekord

Åsmund Wiberg (26) løp inn til seier og ny bestenotering i den krevende løypa.



Vinneren av voksenløpet, Åsmund Wiberg. (Foto: Sverre Larsen)

- Det var gøy å sette løyperekord i dag. Løypa er fin og variert. Jeg holdt litt igjen i motbakkene, men løp fort på slettene. Perfekte forhold, og utrolig gøy at så mange stilte opp. Dette arrangementet føyer seg inn blant de virkelig fine, sier en fornøyd vinner. Den nye rekorden lyder 14.09. Du kan se alle resultater fra 1625løpet her.

Barneløpet: løpeglede og nye vennskap

Elfie Løvås (6) deltok i barneløpet, og hadde mye på hjertet.



En av de yngste, Elfie Løvås. (Foto: Sverre Larsen)

- Jeg gleder meg til å løpe. Det er gøy å snakke med andre barn og kose seg i løypa. Jeg løper både hjemme og på allidretten med Fløy. Der gjør vi mye forskjellig med ball. Og jeg liker å spurte, sier Elfie og smiler.

Deltakere og ildsjeler

Cecilie Thomassen (36), Karianne Berntsen (36) og Mariell Torgersen (38) stod for påmelding og startnummer, og deltok selv i løpet.



Ildsjeler: Cecilie Thomassen til venstre, Karianne Berntsen i midten og Mariell Torgersen til høyre. (Foto: Sverre Larsen)

- Det som er gøy med dette løpet, er at det skaper en ekte folkefest. Det er god stemning og mange folk. Flekkerøy Løpeklubb står bak arrangementet, som har blitt en tradisjon. Løypa byr på asfalt, grus, sjø og skog, en god miks, sier trioen.

- Vi forventer minst 350 påmeldte i dag, og det er en del tilskuere i tillegg. Det er høydemetre å jobbe med, så det gjelder å åpne rolig. Løypa blir tyngre etter hvert.



Fredrik Olsen (21) deltok for første gang. (Foto: Sverre Larsen)

- Det sosiale miljøet her er veldig trivelig, og det er gøy med et lokalt arrangement hvor mange kommer fra Flekkerøya. Jeg har vært med på Sommerløpet i Kristiansand flere ganger, men dette er første gang her, sier Fredrik Olsen som løp løpet for første gang.



Abraham Pettersen (30). (Foto: Sverre Larsen)

Deltaker Abraham Pettersen setter pris på engasjementet:

- Det er fint at dette løpet engasjerer så mange. Barneløpene gjør det familievennlig, og distansen er kort og konkurransedyktig for voksne. Viktigst er at alle kan være med, uansett nivå. Det skaper fellesskap og ekte løpeglede – både for de som løper foran, i midten eller bakerst.

Et lokalt høydepunkt

Michelle Grude (34) fra Flekkerøy Løpeklubb var arrangør og ildsjel bak løpet.



Ildsjel og arrangør: Michelle Grude. (Foto: Sverre Larsen)

- Navnet 4625-løpet kommer fra postnummeret vårt, og fordi løypa er 4 625 meter lang. Det er kupert, kort og krevende, og vi merker at det fenger bredt. Dette er første løpet i Løpeklubben vår i år, og vi er glade for å kunne samle både barn og voksne i skogen og på veien, sier hun.

- Det er et lavterskeltilbud der man kan konkurrere mot naboen eller seg selv. Gratis mat og drikke til alle deltakere, og Politiet, Brannvesenet og Ambulansen stiller også opp. Dette er ekte lokalt engasjement, avslutter Grude.



