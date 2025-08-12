Løpsrapport fra Line Viola Hvammen, deltaker i Rondane Backyard Trail 2025.

Visjonen og målsetningen til Rondane Backyard er: Ultraløping på fjellblå resept, noe arrangøren fyller ut på flere områder. Det var med løpere med forskjellig bakgrunn og utfordringer som hadde fått startplass av arrangøren. De hadde tilknytning til Frankmotunet i Folldal som er en del av Tyrilikollektivet. Her var det løpere som ikke hadde så mye erfaring med ultraløping, men som tok utfordringen og ble med. En av de som var med klarte hele 6 runder i sitt først backyardløp. Noe som er veldig bra.

Det var med løpere i alle aldre og med forskjellige forutsetninger, så de aller fleste kan klare å delta på et backyardløp. Man konkurrerer stort sett mot seg selv og sitt eget hode i slike løp. Her var det noen som var med i en runde, og tre løpere fullførte alle 24 rundene.

Målsetningen er løpsglede hos flest mulig, inspirere løpshjertet til nye ultraløpere, inkludere mennesker med rusproblemer og andre livsutfordringer. Det skal være miljøvennlig og bærekraftig, og så er det flott reklame for naturen den vesle bygda Folldal har å by på.

Fra Kroktjønna mot Høgronden (Foto: Stig-Roar Martinsen)

Arrangøren ønsker å spre backyard-løp ut i naturen med best mulig underlag under beina. Målet er at det skal være et kvalitetsløp til en lav pris og gi en god opplevelse for de som deltar og for publikum. Neste års ambisjon er at løpet etter hvert skal bli et «silver ticket» backyard-løp. Det vil si at man skal kunne kvalifisere seg til VM-uttak for Norge.

Løpet foregikk i Kroktjønna-området rundt Folldal IFs skiarena i Stormoegga, det siste sjekkpunktet i Rondane100. Underlaget var skogsti, grussti, traktorveg, grusveg og litt asfalt på den første biten ut av skiarenaen. Selv om dette ble reklamert som et trail-løp var det snilt terreng, ingen bløte partier og fine flytstier med få høydemeter. Været som var meldt var kjølig og litt regn, men det snudde og regnet holdt seg unna til tidlig søndagsmorgen. Det var nesten for varmt, og siden vi passerte Kroktjønna var det enkelte som valgte å hoppe uti med klær og sko og ta et bad underveis i løpet, noe som skapte litt stemning på badeplassen foran badegjestene som heiet for hver runde løperne passerte.

Inne på arenaen ble det servert brus, farris, saft, potetgull, kake og smågodt. Etter runde 7 ble det servert nygrillede pølser, noe som arrangøren nok mente passet bedre for dem selv enn for utøverne siden det var mye pølser igjen etter serveringen var ferdig. Etter runde 12 ble det servert varm viltgryte. Det var god tilgang på toaletter og fine garderober som ga gode muligheter til å sitte både inne og ute. Rundt arenaen var det også flere som hadde satt opp camp og hadde med seg support og heiagjeng. En utmerket seg spesielt og stilte opp på de fleste rundene og heiet på alle som løp. Vedkommende hadde full oversikt over hvordan løperne lå an. Personer med sånt engasjement ble satt stor pris på. Ellers var det en del som hadde tatt turen ut i løypa for å heie, og det ble delt ut high-five fra både barn og godt voksne. Under årets løp ble det tent fakler langs løypa da det begynte å skumre, noe som skapte en magisk stemning for de som løp kvelden og natten gjennom.

Det var lagt inn en spurtrunde på den 12 runden som av herrene ble vunnet av Stian Røsten og av Marit Widding av damene.

Magisk stemning i Stormoegga. (Foto: Tage Røsten)

Det er allerede bestemt at det blir et løp til neste år også. Det starter 25 juli 2026 og blir et «last-one-standing»-variant der den som vinner er den som gir seg til slutt. Det blir også en dagsløype (09-21) og en nattløype (21-09), så det blir noen endringer fra årets løp. Det er lagt ut 150 plasser så her er det bare å være rask.

Alt i alt et meget vellykket førstegangs backyard i Folldal med Rondane som bakgrunn. Tror alle som var med under årets løp var fornøyde med gjennomføringen og rammen som var rundt løpet. En stor takk til arrangøren av årets løp, og så satser vi på at det blir suksess også neste år.

Stemmning fra løypa ved Kroktjønna tatt underveis i løpet (Foto Tage Røsten)

Topp 3 menn:

1. Jacob Gelius (24 runder - 12:50:05)

2. Stian Røsten (24 runder - 13:28:25)

3. Torje Sandaker Syslak (24 runder - 16:46:59)

Topp 3 herrer (Foto: Tage Røsten)

Topp 3 kvinner:

1. Adele Marie Hauge (18 runder - 12:43:08)

2. Silje Stafnes Bøyum (17 runder - 12:25:36)

3. Randi Alise Rye (16 runder - 13:07:15)

Toer Silje Stafnes Bøyum gratulerer Adele Marie Hauge med seiren. (Foto: Tage Røsten)

Påmelding og deltakerliste Rondane Backyard Ultra 2026

Rondane Backyards nettsider

Rondane Backyard Trail på Facebook

Forhåndsomtale: Både Malmvegen Minneløp og Rondane Backyard Trail i Folldal denne helga